הותר לפרסום כי אהרון כהן, בן 65 ומוותיקי קרית ארבע, נרצח בפיגוע המשולב בצומת גוש עציון.

הלוויתו תצא בשעה 21:00 מבית ההספדים באזור תעשיה א'. הוא הותיר אחריו שישה ילדים ונכדים.

עיריית קרית ארבע-חברון פרסמה הודעה בה נכתב: "בית קרית ארבע חברון מרכין ראש עם היוודע דבר הירצחו של תושב עיר האבות חברי היקר אהרון כהן הי"ד בשעות הצהרים, בפיגוע טרור אכזרי בצומת גוש עציון, נרצח בידי בני עוולה אהרון כהן הי"ד, תושב קרית ארבע חברון. אהרון, חבר יקר ואהוב, אב לשישה ילדים וסבא לנכדים רבים, שהעמיקו שורשים כאן, בעיר האבות. אהרון ומשפחתו הינם חלק בלתי נפרד מהקהילה שלנו מזה עשרות שנים.

לאורך שנים רבות, היינו יחד בקשר אישי וקרוב. פעמים רבות שוחחנו והיה בינינו קשר מיוחד. הפיגוע היום בצומת הגוש הינו המשך לפיגוע שהתרחש לפני מספר חודשים בו נרצח תושב הקריה שליו זבולוני הי"ד. הטרור ממשיך להכות - מדינת ישראל צריכה להגיב ביד קשה ונחושה - להכיר בחבלי יהודה ושומרון, להכות בטרור, ולהרחיב את גבולות עיר האבות וביסוסה כבירת יהודה. בשם כל תושבי קרית ארבע חברון, אנו מביעים צער עמוק, שולחים חיבוק גדול למשפחה היקרה, משתתפים באבל, ומתחייבים בקול ובאמירה ברורה - אנו נמשיך, כפי שעשינו בחצי שנה האחרונה - להגביר חיים, נקים עוד שכונות, ונחזק את ההתיישבות ברחבי יהודה בכל הכוח", נמסר.

זירת הפיגוע בצומת גוש עציון תיעוד מבצעי מד"א

בפיגוע נפצעה אישה כבת 40 באורח קשה וגבר כבן 30 ונער כבן 15 נפצעו בינוני. הם פונו לבתי החולים שערי צדק והדסה עין כרם בירושלים. שני המחבלים, תושבי העיירה הפלסטינית בית אומר באזור חברון, חוסלו בזירה.

חקירה ראשונית העלתה כי המחבלים ניסו לדרוס עוברי אורח בצומת הגוש. לאחר מכן השניים יצאו מהרכב, שלפו סכינים ודקרו עוברי אורח. אזרחים וחיילי מילואים מגדוד 7491 שזיהו את המחבלים פתחו לעברם באש. מצה"ל נמסר כי ברכבם של המחבלים אותרו כמה מטעני צינור.

ראש המועצה האזורית גוש עציון, ירון רוזנטל, הגיב לפיגוע ויצא נגד הצעת ארה"ב שעברה במועצת הביטחון: "שוב הטרור מרים את ראשו, וזאת פחות מיממה לאחר שבאו"ם עברה החלטה שנועדה להכשיר בסופו של דבר הקמת מדינה פלסטינית, שתטיב עם אלו המבקשים להשמידנו. הגיע הזמן לפעול נגד הטרור באזור יהודה ושומרון, כפי שנעשה בעזה".

מועצת יש"ע מסרה בתגובה לפיגוע: "כאשר מדינת ישראל מאפשרת בשתיקה 'נתיב למדינה פלסטינית' הטרור חוזר להרים ראש. אמרנו כל העת שזה או ריבונות או מדינה פלסטינית, ממשלת ישראל נמנעה מריבונות ואנחנו מקבלים רוח גבית במפרשי מדינת טרור בלב הארץ. אנו דורשים מיו"ר ועדת חוץ וביטחון ח"כ בועז ביסמוט לקדם באופן מיידי את הצעת החוק להחלת הריבונות שעברה בקריאה טרומית וחייבת להיות מקודמת באופן מיידי בוועדה בראשותו".