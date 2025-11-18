חברי סיעת עוצמה יהודית שלחו היום מכתב דחוף לראש הממשלה בנימין נתניהו, ובו דרשו לעצור באופן מיידי את רפורמת החלב שמקדם משרד האוצר במסגרת חוק ההסדרים לשנת 2026.

לטענתם, הרפורמה צפויה לפגוע במשק החלב המקומי ולהוביל בטווח הארוך לעליית מחירים.

לדברי חברי הסיעה, אף שהם תומכים עקרונית בייעול משק החלב ובהורדת יוקר המחיה, הרפורמה שמקדם משרד האוצר תוביל לתוצאה הפוכה. במכתב כתבו, "הרפורמה שמקדם משרד האוצר, לא רק שאינה מקדמת מטרות אלו אלא צפויה להביא לתוצאה הפוכה: פגיעה בייצור המקומי, החלשת החקלאות הישראלית והעמקת התלות ביבוא."

הסיעה ציינה כי תלות זו תביא "בטווח הבינוני והארוך לעליית מחירים ולפגיעה בצרכנים." עוד ציינו כי על פי עבודת המטה של משרד החקלאות, המתווה הקיים "איננה מתווה אחראי או מאוזן," והוסיפו כי "אי אפשר לייעל משק חלב באמצעות החלשתו, ואי אפשר להוריד את יוקר המחיה באמצעות יצירת תלות במדינות אחרות."

במקום הרפורמה של האוצר, קראו בעוצמה יהודית לראש הממשלה לאמץ את "מתווה תשעת הצעדים" של משרד החקלאות, הכולל בין היתר שדרוג תשתיות רפתיות, הכנסת טכנולוגיות מתקדמות, הקמת מרכזי מזון אזוריים, חיזוק מחלבות קטנות ובינוניות וייעול לוגיסטי.

לטענת הסיעה, מתווה זה הוא היחיד שמאפשר "הורדת יוקר המחיה תוך שמירה על עמידות וביטחון המזון של מדינת ישראל." בסיום המכתב התריעו חברי הכנסת כי המתווה של משרד האוצר צפוי להוביל "לצמצום דרמטי של הייצור המקומי ולפגיעה ישירה ביישובי הפריפריה וההתיישבות."

לסיכום פנייתם דרשו מראש הממשלה, "אנו סבורים כי נכון להסיר את הרפורמה של משרד האוצר מסדר היום ולבחון מחדש קידום מתווה מבוסס על עבודת משרד החקלאות," והדגישו כי הם מציעים שיתוף פעולה מלא "בגיבוש מדיניות שתבטיח חקלאות ישראלית חזקה, תחרות הוגנת והורדת יוקר מחיה אמיתית".