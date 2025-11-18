הנשיא טראמפ כינה עיתונאית "חזירה" ודרש ממנה "להיות בשקט". במהלך שיחה עם עיתונאים על סיפון המטוס הנשיאותי, נשאל טראמפ על האפשרות שמסמכי פרשת ג'פרי אפשטיין, המיליארדר שהורשע בעבירות מין, יפורסמו.

טראמפ התנגד בתוקף לפרסום המסמכים, אולם בימים האחרונים שינה לפתע את עמדתו והודיע כי הוא תומך בפרסומם, לאחר האשמות כי שמו מוזכר בהם.

טראמפ נשאל על ידי אחת העיתונאיות "למה התכוון ג'פרי אפשטיין בתכתובות המייל שלו כאשר אמר כי אתה ידעת על הבנות?". טראמפ ענה "אני לא יודע כלום לגבי זה. הם היו מודיעים על זה לפני זמן רב. למה הוא התכוון, כאשר הוא בילה את כל זמנו עם ביל קלינטון, עם נשיא אוניברסיטת הרווארד לארי סאמרס, ועם כל האנשים אחרים איתם הוא בילה זמן. לג'פרי אפשטיין ולי היו יחסים רעים מאוד שנים ארוכות. אז הוא שמר לעצמו כמה תזכירים, אז מה. עדיף לכם לגלות מה הוא ידע בנוגע לביל קלינטון, לנשיא הרווארד, בנוגע לכל האנשים אותם הכיר".

לאחר מכן עיתונאית מטעם "בלומברג" ניסתה לשאול את טראמפ "האם יש משהו מפליל במסמכים" והנשיא ענה לה בזעם "שקט, חזירה". מאוחר יותר ניסתה העיתונאית של "בלומברג" לשאול שאלה נוספת בזמן שטראמפ עדיין דיבר, והנשיא ענה "האם תניחי לי לסיים את ההצהרה שלי? את הגרועה ביותר. את מבלומברג, נכון? את הגרועה ביותר. אני לא יודע למה הם בכלל מחזיקים אותך".