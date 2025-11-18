ארגון "רופאים למען זכויות אדם בישראל" פרסם דו"ח בו נטען כי עשרות אסירים פלסטינים מתו בבתי הכלא בישראל מאז טבח ה-7 באוקטובר.

על פי הדו"ח שפרסם ארגון זכויות האדם, ועלול להגביר את האנטישמיות והשנאה בעולם כלפי ישראל, "לפחות 94 מקרי מוות פלסטיניים תועדו מאז אוקטובר 2023 בבתי המעצר בישראל. הרשויות הישראליות נכשלו בעקביות בהעמדת האחראים למקרי המוות לדין".

הדו"ח מכסה את התקופה בין טבח ה-7 באוקטובר 2023, ועד 31 באוגוסט 2025. הוא זכה לכיסוי תקשורתי נרחב ברשתות תקשורת זרות, שידועות בביקורת החריפה כלפי ישראל בשנתיים האחרונות.

בתגובה לדו"ח, מסר שירות בתי הסוהר הישראלי לרשת BBC "אנו פועלים בהתאם לחוק, ותחת פיקוח של גופי פיקוח רשמיים. כל האסירים מוחזקים בהתאם לנהלים החוקיים, וזכויותיהם, כולל גישה לטיפול רפואי, היגיינה ותנאי מחיה נאותים, נשמרים על ידי צוות שהוכשר באופן מקצועי".