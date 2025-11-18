המחבל איימן אבו חליל, המשמש בכיר בחמאס ביהודה ושומרון, מוגדר בימים אלה כאדריכל הטרור של חמאס בשטחי הרשות הפלסטינית, כך דווח בכאן חדשות.

אבו חליל, תושב בית חנינא במקור, שוחרר במסגרת עסקת שליט והועבר לטורקיה, שם הוא קבע את בסיס פעילותו הנוכחי.

על פי הפרסום, אבו חליל עומד מאחורי הכוונת פיגועים ביהודה ושומרון באמצעות הפעלה מרחוק של חוליות מקומיות. הוא מעורב בהעברת סכומי כסף משמעותיים לצורך תפעול הזרוע הצבאית של ארגון טרור הרצחני באזור, וכן בנתיבי הברחות של אמצעים וידע צבאי משטחי חו"ל.

בתקופה האחרונה מגביר אבו חליל את פעילותו בעיקר באזורי רמאללה וחברון, במטרה להעצים את יכולת הפגיעה של הארגון ביהודה ושומרון. דפוס פעולה זה משתלב במגמה רחבה יותר של חמאס, הממוקד בחודשים האחרונים בהסטת מוקד הפעילות לעבר האזור בעקבות הפגיעה הקשה בתשתיותיו ברצועת עזה.