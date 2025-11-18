צפו: נתניהו כתב אות בספר התורה לזכר הלוחם שנפל רועי אברהם, לע"מ, סטילס: חיים צח

ראש הממשלה בנימין נתניהו השתתף הערב (שלישי) בפתח תקווה בטקס הכנסת ספר תורה לעילוי נשמתו של רס"ן (במיל') ד"ר משה ידידיה לייטר ז"ל, בנו של שגריר ישראל בארצות הברית, יחיאל לייטר.

בדבריו פנה נתניהו למשפחת לייטר ואמר: "זהו רגע מרגש מאוד. כשלמדתי על נפילתו של משה, זה זעזע אותי עד עמקי נשמתי. הוא היה סמל ומופת לישראלי, יהודי, שנלחם על קיומנו והקריב את חייו למען נצח ישראל".

במהלך נאומו התייחס נתניהו גם לפיגוע הטרור הרצחני בגוש עציון והבהיר כי הממשלה מתכוונת להמשיך את פעולותיה הצבאיות. "היום חווינו התקפת טרור פלסטינית נוספת. ואנחנו נחושים להשלים את המלחמה בכל הזירות, כולל בפירוק החמאס מנשק ופירוז רצועת עזה כדי להבטיח שמעזה לא תשקף סכנה גדולה יותר", ציין.

נתניהו התייחס להיערכות רחבה מול “ציר הטרור של איראן”, לדבריו, והדגיש את חשיבות החוסן הציבורי: "הניצחון הגדול ביותר שלנו, שהפתיע את כל העולם, זה ניצחון הרוח. הרוח הזאת מתבטאת בצורה מופלאה בסיפור של הקרבתו ורוחו של משה לייטר הי"ד".