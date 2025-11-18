עקרונות חוק עונש מוות למחבלים אותו מובילה מפלגת עוצמה יהודית הופצו הערב (שלישי) בקבוצת הוואטסאפ של הוועדה לביטחון לאומי.

מהעקרונות המופיעים במסמך שפורסם עולה כי החוק יחול רק על רצח יהודים, העונש יוטל ברוב רגיל - ויבוצע באמצעות זריקת רעל - ללא זכות ערעור. גזר הדין יבוצע תוך 90 יום על ידי שירות בתי הסוהר

החוק זכה לתמיכה לא רק ממפלגות בקואליציה אלא גם ממפלגת ישראל ביתנו.

בין היתר נכתב כי "מדובר בחוק בעל חשיבות הרתעתית הצופה פני עתיד על סמך ניסיון (רע ב)עבר. החוק חייב להיות בר יישום. אין אנו מחוקקים אות מתה, בבחינת 'הצהרת חוק'.

החוק יקבע כי כל מי שרוצח יהודי רק בשל היותו יהודי לרבות מתכנן או משלח דינו מוות בלבד. העונש יוטל ברוב רגיל, ללא שיקול דעת, ללא יכולת לערער על סוג העונש, ללא יכולת להמתיק את העונש באמצעות עסקה או באמצעות חנינה (בכפוף לדין הקיים). על מנת למנוע כל אפשרות להתחמק מביצוע גזר הדין החוק יקבע במפורש כי גזר הדין יבוצע תוך 90 יום מעת היותו חלוט. גזר הדין יבוצע על ידי שירות בתי הסוהר ובאמצעות זריקת רעל (תוך התאמת הדין הקיים בנושא)".

עם זאת, ההערכה היא, שאם יחוקק החוק באופן המוצע יהיה קשה מאוד להגן עליו מפני עתירות בבג"ץ.