השר יריב לוין פנה למ"מ נציב שירות המדינה, פרופ' דניאל הרשקוביץ, לצורך היוועצות לעניין הטלת התפקידים אותם מנועה עו"ד גלי בהרב מיארה למלא באשר לפרשת שדה תימן.

לוין מבקש למנות את השופט המחוזי בדימוס יוסף בן חמו לפקח על חקירת הפרשה.

לקריאת המכתב המלא של השר לוין

במכתב שכתב לוין להרשקוביץ הוא מציין "הגעתי לכלל מסקנה כי ראוי למנות לתפקיד שופט מכהן או שופט בדימוס של בית המשפט המחוזי. יצוין כי בחנתי גם את האפשרות למנות עובד מדינה מכהן, אך הדבר לא עלה בידי נוכח הקשיים המשמעותיים באיתור עובד מדינה מכהן שהינו בעל בכירות, ידע משפטי וניסיון בתחומים הרלוונטיים, אשר אין לו כפיפות מקצועית או ניהולית למערך הייעוץ המשפטי לממשלה ולפרקליטות המדינה, שאינו מצוי עמם בקשרי עבודה קרובים, ונכון לקחת על עצמו את התפקיד".

הוא מדגיש כי ביקש להגיע להסכמה על מועמד עם הנהלת בתי המשפט - אך לא זכה למענה. "פניתי להנהלת בתי המשפט על מנת לקבל הסכמה עקרונית לאפשרות שימונה לתפקיד שופט מחוזי מכהן. אולם, לא קיבלתי הסכמה כאמור".

לכן, החליט למנות לתפקיד, שופט מחוזי בדמוס. "מצאתי לנכון להטיל את התפקיד על השופט בדימוס יוסף בן-חמו. השופט בדימוס בן-חמו שירת כשוטר, חוקר ותובע משטרתי במשטרת ישראל. במהלך שנות כהונתו כשופט עסק רבות בתיקים פליליים. משכך, מדובר באדם בעל שיעור קומה, משפטן מובהק בעל ניסיון משמעותי בתחומים הרלוונטיים, אשר הכשרתו ומעמדו כמובן אינם נופלים מאלו של פרקליט בכיר".