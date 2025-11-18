הרמטכ"ל בזירת הפיגוע: שומרים על דריכות, נמשיך להגן על היישובים צילום: דובר צה"ל

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, קיים הערב (שלישי) תחקיר ראשוני בזירת הפיגוע בצומת גוש עציון יחד עם מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, מפקד אוגדת יהודה ושומרון, תת-אלוף קובי הלר, ראש המנהל האזרחי, תת-אלוף הישאם איברהים ומפקד מג"ב איו"ש תת-ניצב ניסו גואטה.

זמיר ציין כי מדובר באירוע טרור קשה ושלח תנחומים למשפחת הנרצח וחיזוקים למשפחות שלושת הפצועים. בנוסף, הרמטכ"ל הביע את הערכתו ללוחמי המילואים, שחתרו למגע וחיסלו את שני המחבלים.

הוא הנחה את הכוחות לעבות את ההגנה בצירים וביישובים ולהמשיך בפעילות ההתקפית, לרבות מיפוי ואיטום הריסת בתי המחבלים המעורבים בבית אומר ובחברון.

"עברנו היום אירוע קשה שבו נרצח אזרח ישראלי ושלושה נוספים נפצעו. לוחמי המילואים הוכיחו שוב את רוח הלחימה והנכונות לעמוד בחזית. לצד האירוע הקשה חשוב לי להביע הערכה גדולה ויישר כוח. באירוע היום ראינו חתירה למגע, נחישות ותפקוד מקצועי, כפי שאנו מצפים וכפי שאנו מחנכים בצה"ל. מנעתם אירוע קשה עוד יותר.

הכוחות פעלו בדריכות ובקור רוח וסיכלו איום על אזרחים ישראלים. אנחנו נידרש להמשיך ולהיות דרוכים לצד פעילות עצימה והתקפית - זו משימתנו בהגנה על היישובים והתושבים. נמשיך לתחקר את האירוע, ללמוד ולהשתפר, כדי לעמוד במשימות שקבענו לעצמנו ולהגן על אזרחי ישראל", דברי זמיר.