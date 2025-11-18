בית המשפט הפדרלי בברוקלין הרשיע אתמול את מיכאל צ'קיווישווילי (21), אזרח גאורגי, בפשעי שנאה חמורים ובתכנון פיגוע המוני נגד ילדים חרדים בניו יורק.

צ'קיווישווילי, שהיה מנהיג ארגון הטרור הבינלאומי "כת הרצח המטורפת", הודה בניסיון להרעיל ילדים יהודים ובהפצת הוראות לייצור חומרי נפץ ורעלים קטלניים.

על פי כתב האישום, צ'קיווישווילי תכנן פיגוע המוני שהיה אמור להתבצע בערב השנה האזרחית 2024, כאשר אדם מתחפש לדמות חגיגית היה אמור לחלק ממתקים מורעלים לילדים.

בינואר 2024 התוכנית התמקדה במפורש בקהילה החרדית בברוקלין - צ'קיווישווילי הנחה את חבריו לחלק סוכריות מורעלות לילדים חרדים בחגים היהודיים. הוא שלח מדריכים מפורטים ליצירת רעלים כמו ריצין וגזים קטלניים. במהלך החקירה התגלה כי התכתב עם סוכן סמוי של ה-FBI.

בפרט מזעזע, התגלה כי הנאשם עבד בפועל במתקן שיקום בברוקלין והועסק על ידי משפחה חרדית לטפל בבן משפחה מבוגר.

בשיחות עם חבריו התהדר: "אני עובד במשפחה יהודית ומשלמים לי כדי לענות יהודי גוסס. אני חושב שכמעט הרגתי אותו היום", ושלח תמונות של הקורבן ממיטת החולים.

החל מספטמבר 2021, צ'קיווישווילי הפיץ מניפסט בשם "מדריך השונא" שעודד לביצוע מעשי טבח המוניים וירי בבתי ספר.

מאז יולי 2022 עודד דרך טלגרם לביצוע פשעי שנאה אלימים נגד יהודים ומיעוטים. תעמולתו הובילה לפיגועים אלימים בפועל ברחבי העולם: בינואר 2025 תלמיד בן 17 הרג אדם בבית ספר בנאשוויל, טנסי, בשם "כת הרצח המטורפים", ובאוגוסט 2024 תוקף דקר חמישה אנשים מחוץ למסגד בטורקיה תוך שהוא מזכיר את צ'קיווישווילי.

"הנאשם תכנן להרעיל ילדים בממתקים סביב החגים היהודיים. עבודת החקירה הצילה חיים רבים", אמר ראש ה-FBI קאש פאטל. התובעת הכללית פמלה בונדי הוסיפה: "קבוצות אלימות וגזעניות כאלה מהוות איום מתמשך על העם האמריקאי".

צ'קיווישווילי הוסגר ממולדובה לארצות הברית במאי 2025 ועומד בפני עונש של עד 40 שנות מאסר.