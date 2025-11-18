מישל וייס נבחרה לראשות עיריית יוניברסיטי הייטס באוהיו והפכה לאישה החרדית הראשונה שתכהן כראש עיר בארצות הברית.

וייס, רפובליקנית ותיקה, ניצחה במרוץ בפרבר הדמוקרטי של קליבלנד בזכות קמפיין שהתמקד בדו-מפלגתיות ובניית גשרים.

וייס שירתה במועצת העיר 15 שנה וכסגנית ראש העיר בשש השנים האחרונות. ניצחונה מסמן אבן דרך בייצוג הפוליטי היהודי האורתודוקסי בארה"ב - לא ידוע על אישה חרדית אחרת שכיהנה בתפקיד דומה.

"אני אוהבת את יוניברסיטי הייטס - בעלי ואני גידלנו את ילדינו כאן ועכשיו צופים בנכדינו גדלים", אמרה וייס בפתיחת הקמפיין. "אני מרגישה חוב הכרת טוב לעיר ומחויבות לעשות שינוי".

וייס בנתה את הקמפיין על מוניטין של מי שמוכנה "להושיט יד לצד השני" למען מכנה משותף. היא התחייבה להתמקד בשיפור תשתיות, קידום התחדשות מסחרית וסיוע לתושבים ותיקים. וייס תושבע לתפקיד ב-1 בינואר 2026.