האדמו"ר מסאטמר המבקר בישראל התייחס אמש (שני) בחריפות לחוק הגיוס המתגבש בכנסת וטען כי זו "גזירת שמד", כלשונו.

"כל הגוזרים את גזירת הגיוס, כוונתם רק לחלן את החרדים וזה גזירת שמד ממש", אמר האדמו"ר.

"הפחד האמיתי הוא מצידם של אלו שמנסים לעשות פשרות. יש כאלו שמוכנים להצביע על חוק שחצי מהעם היהודי בארץ ילך לצבא - שזה שמד. מי שמצביע בעד החוק הוא מצביע להעביר את הדת, שזה יהרג ואל יעבור".

האדמו"ר הדגיש שהגיע במיוחד "לעמוד לצד לוחמי מלחמות ה' נגד הגזירה הנוראה", והזכיר את ההבטחה "כי לא תשכח תורה מפי זרעו".

הוא חזר על דברים ששמע מדודו לפני כשבעים שנה, לפיהם "יבוא יום שיגזרו גזירת גיוס בארץ ואף יהודי חרדי לא יוכל להמשיך לחיות תחת ממשלת השמד. היום הזה הגיע", אמר.

לאחר מכן התקיים מעמד קבלת פנים לחברי קהילת סאטמר בירושלים באוהל ענק ברחוב דורש טוב, במסגרתו נערך גם סיום כתיבת ספר תורה לזכר שני ספרי תורה שנשרפו בשריפה לפני שנתיים בבית המדרש ברחוב יונה.