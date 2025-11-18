מיזם חדשני יוצא לדרך בימים אלה בבני ברק: סניף דואר ראשון מסוגו שיופעל כולו על ידי נערים ובוגרים עם מוגבלויות, כחלק ממיזם משותף של ארגון אהל שרה ודואר ישראל.

הסניף, שייפתח בכולל "אוצרות התורה" לבחורים עם צרכים מיוחדים, ישמש מרכז עבודה קהילתי שבו יבצעו המשתתפים מגוון משימות דואר - ממיון ודיוור ועד טיפול בחבילות, בליווי צוות מקצועי.

הפרויקט נועד לקדם תעסוקה משמעותית לאנשים עם מוגבלויות שמתקשים לעבוד במסגרות רגילות. בשלב הראשון יפעל סניף פיילוט אחד, ובהמשך מתוכננת הרחבה להקמת ארבעה סניפים נוספים בעיר, במטרה להוות מודל לחיקוי עבור רשויות וארגונים ברחבי הארץ.

"זהו רגע מרגש שמסמל את מהות העשייה שלנו - להעניק לכל אדם הזדמנות שווה לקחת חלק אמיתי בחברה, לא מתוך חסד אלא מתוך שותפות וצורך אמיתי", אמרה מלכה ויינברג, מנהלת אהל שרה. "העבודה עם דואר ישראל מוכיחה שכאשר יש חזון ואומץ לפתוח את הדלת לאוכלוסייה הזו, אפשר לשנות מציאות".

הרב שלום גענגער, מנהל הכולל התעסוקתי ויוזם המיזם, הדגיש: "הקמת הסניף היא הוכחה חיה לכך שאנשים עם צרכים מיוחדים יכולים לתרום תרומה משמעותית ומקצועית לכלכלה ולחברה. אנחנו לא מדברים על תעסוקה סימלית, אלא על סניף דואר אמיתי שיספק שירותים מלאים לתושבים".

מירי לוסטיג, מנהלת מערך התעסוקה באהל שרה, תיארה את ההשפעה על המשתתפים: "אנחנו רואים כל יום איך העבודה משנה את חייהם. תחושת המסוגלות, השמחה בביצוע המשימות, והקשר החברתי שנוצר. הסניף הזה בונה ביטחון עצמי ותחושת שייכות. זו עבודה אמיתית, עם אחריות אמיתית, ואנחנו רואים איך זה משפיע על כל תחומי החיים שלהם".