מאמר מערכת חריג התפרסם הבוקר (שלישי) ב'יתד נאמן', הבטאון של מפלגת 'דגל התורה', נגד תופעת המחאות האלימות ברחוב החרדי במסגרתה צעירים מתעמתים פיזית עם חברי כנסת חרדים.

"קמה בשנים האחרונות תרבות אנשים חטאים, שמנסים להשליט בכוח הזרוע על ראשי ומצביעי עולם התורה. הם מתנהלים עם 'ידיים', עם 'אלימות', עם 'פראות'", נכתב במאמר.

"התנהגותם מוכיחה שאין להם שום מטרה להוסיף תורה וקדושה. הפוך, הם הכריזו מלחמה על התורה להחריבה ולמוטטה".

המערכת תקפה את "מסע יחסי הציבור הבזוי" של השבועות האחרונים: "כתבי פלסתר ברמה הנמוכה ביותר, מלאי שפה נלוזה ובזויה. הם האחראים להשמצות והכפשות והוצאת שם רע, ולאיורים מבחילים שממלאים את הרחובות החרדיים, בניסיון מכוער ושפל להטיל אימה על שלוחי רבנן לנטוש את פעולתם בהוראת גדולי ישראל".

במאמר נטען כי הקבוצות הללו "פועלות להוריד מטה את כל השפה של היהדות הנאמנה, להפוך אותה לשפת ביבים מכוערת".

המערכת התייחסה להתנהגות האלימה מול חברי כנסת: "בימים האחרונים הם שברו את כל הקווים האדומים. הם מתנהלים בבריונות של אספסוף מול חברי הכנסת, מול בתיהם ומול רכושם. הם אומרים בבירור כי הם מכוונים למרנן ורבנן גדולי ישראל. באים אותם אנרכיסטים ומצפצפים בקול גדול על דברי גדולי ישראל".

בסיום המאמר נכתב: "צריך לומר בקול ברור: האנרכיסטים הללו מתנהלים בציר של רשע. הם לא חלק מההולכים בדרך התורה".