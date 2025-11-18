בת שבע סדן, בתם של הרב אלי ודינה הורוביץ שנרצחו בביתם בקרית ארבע, שיתפה בפוסט שכתבה על הבניין בו גרו הוריה - ששמונה מדייריו נרצחו בפיגועי טרור - האחרון שבהם הוא אהרון כהן ז"ל שנרצח היום (שלישי) בצומת גוש עציון.

"בניין 35 בקרית ארבע הוא בניין צנוע טובל בדשא ירוק, אנשים פשוטים גרים בבניין, וכנראה גם אנשים צדיקים", פתחה סדן את הפוסט.

היא המשיכה "בבניין הזה התגורר יהושע סלומה, עולה מדנמרק שלמד בישיבת ניר, ונרצח בחברון ב-1980 על ידי מחבלים. בבניין הזה התגוררו אפי וירון אונגר, זוג צעיר וחמוד שב-1996 בדרכם הביתה חזרה מחתונה נרצחו על ידי מחבלים כשהם משאירים שני פעוטות יתומים. בבניין הזה התגוררו הרב אלי ודינה הורביץ, שב-2003 בליל שבת נכנסו מחבלים לביתם ורצחו אותם יחד. בבניין הזה התגוררו יעקב ונתנאל ליטמן אב ובנו שבדרכם לשבת חתן של ביתם נרצחו על ידי מחבלים ב-2015".

"בבניין הזה התגורר אהרון כהן, שהיום בדרכו הביתה נרצח על ידי מחבלים אכזריים", סיכמה.