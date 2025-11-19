קומץ מפגינים, בחורים צעירים מישיבת 'קדוש יעקב' של הפלג הירושלמי, הפגין אמש (שלישי) מתחת לביתו של ח"כ ינון אזולאי (ש"ס) ברובע ז' באשדוד, במחאה על ההסדר המתגבש בנושא חוק הגיוס.

ההפגנה נערכה על רקע חוק הגיוס שהוכן בידי ח"כ בועז ביסמוט וממתין לאישור מנהיג הציבור הליטאי הרב דב לנדו. ח"כי ושרי ש"ס, שאמורים להצביע בעד החוק, הפכו למטרה של אנשי 'הפלג' המפגינים נגדם בכל אירוע.

המשטרה נערכה במקום בכוחות מתוגברים מחשש שהמפגינים ינסו לפרוץ לבית ח"כ אזולאי.

ח"כ אזולאי, שלא היה בביתו בעת ההפגנה, הגיע למקום עם סיומה ונכנס לביתו בליווי כוחות המשטרה. אחד המפגינים שניסה לפגוע בו נעצר מיידית, אך שוחרר כעבור כשעה.