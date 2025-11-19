בית ספר פרטי בווירג'יניה הגיע להסדר פשרה עם משפחה יהודית שילדיה גורשו לאחר שספגו הטרדה אנטישמית. במסגרת ההסכם ישלם המוסד 100 אלף דולר פיצויים ו-50 אלף דולר נוספים להוצאות משפט.

התובע הכללי של המדינה, ג'ייסון מיארס, הודיע אתמול על ההסדר עם בית הספר נייסמית' למחוננים, מוסד חינוכי פרטי לגילאי גן עד כיתה ח' הממוקם כשעה ממרכז וושינגטון.

מיארס נקט בצעדים לאחר שמשרד זכויות האזרח הגיש ביולי האחרון תלונה על אפליה נגד בית הספר ומנהלו, קנת' נייסמית'.

התלונה הוגשה בידי מרכז ברנדייס בשם ההורים, בריאן ואסקז ואסוק רוי, שטענו כי שלושת ילדיהם סבלו מהטרדה אנטישמית שיטתית במהלך שנת הלימודים 2024-2025. על פי המסמכים, הבת בת ה-11 הייתה נתונה ל"קמפיין נידוי" בהובלת קבוצת תלמידים אך ורק בגלל זהותה היהודית, בעוד שני אחיה חוו בריונות דומה.

בתלונה פורטו מקרים חמורים: תלמידים כינו את הילדים "רוצחי תינוקות", לעגו להם על היותם "ישראלים", וללגלגו על מות קרוב משפחה ב-7 באוקטובר - למרות שזה נפטר שנים קודם. אחד הילדים צייר דמות בעלת שפם המזכירה את אדולף היטלר.

כאשר ההורים פנו למנהל, הוא השיב לבת שעליה "להתחשל". יומיים לאחר מכן קיבלה המשפחה הודעת גירוש מיידית לשלושת ילדיה, חרף ציוניהם המצוינים.

מעבר לפיצוי הכספי, ייאלץ בית הספר לאמץ מדיניות נגד אפליה, להקים מנגנון לטיפול בתלונות ולממן פיקוח חיצוני למשך חמש שנים.