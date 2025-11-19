דריכות שוררת במערכת הפוליטית לקראת ההכרעה הצפויה בבית מנהיג הציבור הליטאי, הרב דוב לנדו בסוגיית חוק הגיוס.

על פי גורמים פוליטיים, הרב לנדו צפוי להכריע ביממה הקרובה על גורל חוק הגיוס ולאשרו תוך הצבת תנאים מסוימים שיועלו בוועדת החוץ והביטחון.

לקראת קידום החוק מתנהל תיאום מלא בין דגל התורה לש"ס. אישור הרב לנדו צפוי לסלול את הדרך לתמיכה משותפת של שתי התנועות.

באגודת ישראל צפויה פיצול: חברי הכנסת גולדקנופף וטסלר יתנגדו, אך חברי הכנסת פרוש ואייכלר עשויים לתמוך - כך שרוב הח"כים החרדים יתמכו בחוק.

עם זאת, ספקנות עמוקה שוררת בקרב פוליטיקאים לגבי סיכויי אישור בחוק במליאה.