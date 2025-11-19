הפרשן לענייני ערבים צבי יחזקאלי הסביר ב-i24NEWS מדוע לדעתו הכרזת נשיא ארה"ב דונלד טראמפ על הכוונה למכור מטוסי F-35 לסעודיה מטרידה - אך לא מדאיגה מאוד

"התקרבות או מהלך מסוכן? יש כלל שאומר שאם מדינה רוצה להתקרב למדינה השנייה - וזה האינטרס של סעודיה - הם יעשו את זה בלי כל חבילת ההטבות של F-35 ואנרגיה גרעינית. בן סלמאן הגיע לבית הלבן אחרי שהוא היה 'פושע' בעיני המשטר הקודם ונחשב כמי שלא יקבלו אותו בבית הלבן. זה ביקור היסטורי שמראה שטראמפ בא לעשות עסקים איתו", פתח יחזקאלי.

הוא ציין כי "צריך להסתכל על זה בהיבט העסקי. גם טראמפ מציב את ארה"ב במעמד של מרוויחה משורה של עסקאות והסכמי סחר. לנו חשוב העניין של מטוסי ה-F35. זה לא עניין קריטי כי הוא לא יוענק מיד".

יחזקאלי מדגיש כי "סעודיה עדיין לא החליטה איפה היא. אוהבים בעולם את בן סלמאן כי הוא עושה רפורמות, מביא זמרות לג'דה ונותן לנשים לנהוג. בזירה המזרח תיכונית בן סלמאן לא נחשב חזק. הוא לא הצליח להכניע את החות'ים, התקפל בפני האיראנים, ברח מנורמליזציה והוא לא רוצה מדינה פלסטינית. הסעודים מכנים את הפלסטינים 'בוגדנים'. הוא לא מנהיג עם חוט שדרה וצריך להתבונן מה יקרה בעתיד בסעודיה".

"F-35 זה סיכון, אבל לא גדול מדי. גם כור גרעיני בפיקוח של ארה"ב אפשר להבין. השאלה היא מה בן סלמאן רוצה בסוגייה הפלסטינית ובנורמליזציה עם ישראל. הוא משחק עם זה ולא ייתן את זה מהר - כי יש לו את הקלף ביד. הייתי מעדיף שלא יתקרבו אלינו אם לא רוצים ושלא יסכנו אותנו. סעודיה לא מסכנת אותנו, אבל כמדינה שביקשה שנתקוף באיראן, היינו מצפים שיהיו יותר נחמדים. עם זאת בשכונה שלנו אין נחמדות אלא הכל מונע מאינטרסים", סיכם.