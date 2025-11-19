בפגישתם בבית הלבן, חתמו נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ויורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן על שורת הסכמים מקיפים שמטרתם לחזק את הקשר האסטרטגי בין המדינות.

לאחר קבלת פנים מרהיבה בבית הלבן, שכללה מטס של מטוסי F-35 וירי תותחים, התחייב בן סלמאן לטראמפ בפני המצלמות כי ישקיע 600 מיליארד דולרים בכלכלה האמריקנית, ואולי אף יעלה את סכום ההשקעות לטריליון דולרים. "סעודיה תשקיע במפעלים, בוול סטריט ועוד. זה יביא הרבה עבודות. אני מודה לך", אמר טראמפ במסיבת העיתונאים לאחר פגישתם.

בהיבט הביטחוני, נחתם הסכם הגנה אסטרטגי (SDA) להעמקת שיתוף הפעולה הביטחוני והגברת ההרתעה האזורית. ארה"ב אישרה חבילת נשק שכוללת אספקת מטוסי F35 בעתיד, ורכישת כ-300 טנקים אמריקניים על ידי סעודיה.

בנוסף, הממלכה תשתתף במימון הוצאות ביטחוניות של ארה"ב ותאפשר פעילות נרחבת יותר של תעשיית הנשק האמריקנית בשטחה.

בתחום האנרגיה והטכנולוגיה, הצדדים השלימו משא ומתן להסכם גרעין אזרחי שישלב חברות אמריקניות בפרויקטים סעודיים. בהיבט הכלכלי, סעודיה התחייבה להשקיע קרוב לטריליון דולר בתשתיות, טכנולוגיה ותעשייה בארה"ב.

במהלך מסיבת עיתונאים משותפת בבית הלבן, התייחס בן סלמאן לאפשרות לנורמליזציה עם ישראל, ואמר שסעודיה "רוצה להיות חלק מהסכמי אברהם אבל רוצה גם מסלול בטוח לעבר פתרון שתי המדינות".

טראמפ נשאל אם אספקת מטוסי F35 לסעודיה תפגע ביתרון האיכותי של ישראל, והשיב, "כן, הם יהיו מטוסים דומים. זו בעלת ברית נהדרת - וישראל היא בעלת ברית נהדרת".

מאוחר יותר נערכה ארוחת ערב חגיגית בבית הלבן וטראמפ הכריז בנאומו כי סעודיה תוגדר כבעלת ברית מרכזית שאינה חברה בנאט"ו והוסיף: "המצב בעזה טוב בהרבה מבעבר".