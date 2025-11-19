בית משפט בברוקלין אישר לאחרונה עסקת טיעון מעוררת מחלוקת בעניינה של מרים יארימי (33), שהורשעה בהריגת אם ושתי בנותיה דבורה בת ה-5 ודיאנה בת ה-8 בתאונת דרכים קטלנית במרץ האחרון.

בסרטון מצמרר שהופץ ברשתות החברתיות נראים כוחות ההצלה מבצעים החייאה בילדים בזמן שבני משפחה ושכנים זועקים באימה - סרטון שהרעיד את הקהילה היהודית. הנהגת טענה בזירת האירוע כי "נכנס בי השטן, אני בדיבוק".

על פי העסקה, תישלח יארימי לריצוי עונש של שלוש עד תשע שנות מאסר בלבד - פחות משמעותית מהעונש המרבי של 15 שנים שדרשה התביעה.

הפרקליטות המחוזית בברוקלין מסרה כי בכוונתה להגיש מכתב רשמי לבית המשפט טרם גזר הדין, ובו פירוט נרחב של העבירות שקדמו לתאונה, לצד נימוקים לעונש חמור יותר. "חייהן של נטשה סעאדה ושתי בנותיה נגזלו בשל בחירותיה האנוכיות של נהגת רשלנית כרונית", אמר התובע המחוזי אריק גונזלס.

האסון התרחש כאשר יארימי, שנהגה ברכב אאודי A4 יוקרתי, האיצה לאורך שדרת אושן פארקווי (Ocean Parkway) התנגשה ברכב אובר ולאחר מכן דרסה את המשפחה שחצתה את הכביש.

יארימי נחשפה מאז כנהגת בעייתית, עם מעל ל־93 עבירות תנועה - כולל לפחות 20 דו"חות מהירות - וצברה קנסות בסך של למעלה מ־10,000 דולר. באירועי החקירה לאחר התאונה, צוטטה כאומרת לשוטרים "השטן בעיניים שלי... תוכיחו לי שהרגתי מישהו".