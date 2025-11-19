לפני כעשור, משפחתי חוותה נזק אדיר משיטפון. אובדן של רבע מיליון שקלים היה יכול להרוס אותנו כלכלית. אבל בזכות ביטוח תכולה, קיבלנו פיצוי מלא והתאוששנו תוך חודשים ספורים. המחיר של רשת הביטחון הזו? פחות ממאה שקלים בחודש.

מתברר שרוב הישראלים חיים באשליה מסוכנת. שלוש טעויות נפוצות מותירות משפחות שלמות חשופות לאובדן טוטאלי. הטעות הראשונה והנפוצה ביותר, "יש לי ביטוח מבנה דרך המשכנתא אז אני מכוסה". זו אשליה מסוכנת שעלולה לעלות לכם במאות אלפי שקלים, כי ביטוח מבנה מכסה רק את המבנה עצמו ולא את התכולה שבתוכו.

הטעות השנייה, "אני שוכר דירה אז אין צורך לבטח את התכולה". זו הטעות הקטלנית במיוחד בקרב צעירים. לא משנה אם הדירה שלכם או לא, התכולה היא שלכם והיא זו שצריכה להיות מבוטחת. כשיהיה נזק, הבניין יתוקן על ידי בעל הבית, אבל כל המזרון, המחשב, הבגדים והספרים שלכם ייעלמו בלי פיצוי.

הטעות השלישית, "זה יקר מדי". האמת המפתיעה היא שעלות ביטוח תכולה מקסימלית היא רק 1,000 עד 1,200 שקלים לשנה. סכום שנראה מגוחך אל מול הנזק האפשרי של מאות אלפי שקלים. כמו שהומינר אומר, "כשיש לכם ביטוח יש לכם עם מי לריב. כשאין ביטוח אין לכם עם מי לריב ואין החזר".

העיתונאית אמילי עמרוסי חזרה מחופשה בחוץ לארץ וגילתה שביתה רוקן לחלוטין. מחשבים, דברי ערך, הכל נגנב. ללא ביטוח תכולה, היא עמדה בפני משבר כלכלי שארך חודשים ארוכים. סיפור שחוזר על עצמו אלפי פעמים בשנה, משפחות שהיו יכולות להימנע מהאסון בהחלטה פשוטה אחת.

אז איך מבטחים נכון את תכולת הבית? עם הפעלת הביטוח, חשוב לבקש מיד מהסוכן לשלוח סוקר להערכת התכולה. זהו שירות חינמי הניתן אחת לחמש שנים וחיוני להבטחת פיצוי הוגן. בנוסף, יש להוסיף לפוליסה הרחבות קריטיות. בחירת שרברב פרטי למקרה נזקי מים, כי הביטוח לרוב שולח בעלי מקצוע ירודים. השלמה לנזקי טרור, שכן הפיצוי הממשלתי על תכולה מוגבל לכ-85,000 שקלים לזוג בלבד וסכומים אלה לא עודכנו מאז 1980. כיסוי לנזק לצד שלישי, למשל אם שריפה בביתכם התפשטה לדירה סמוכה. והרחבה לעסק עצמאי שפועל מהבית, שאינו מכוסה אוטומטית בפוליסה רגילה.

נקודה קריטית שרבים מתעלמים ממנה היא ההבדל בין נזקי טרור לנזקי מלחמה. בנזקי טרור, מס רכוש מפצה באופן חלקי בלבד על תכולה וכאמור הסכומים זניחים. לכן חשוב מאוד לרכוש השלמה לנזקי טרור בפוליסה. אבל בנזקי מלחמה, גם ביטוח עם הרחבה לנזקי טרור לא יופעל ותקבלו רק את הפיצוי המוגבל מהמדינה.

המחיר האמיתי של היעדר ביטוח אינו נמדד רק בכסף. זו ההפיכה בן לילה לנזקקים, זו הפנייה לגמ"חים ולעמותות, זו הבושה של גיוס כספים מהמשפחה והחברים. כל זה בגלל החיסכון של אלף שקלים בשנה.

אז מה עושים עכשיו? ראשית, התקשרו היום לסוכן ביטוח ורכשו ביטוח תכולה. כפי שהומינר תמיד מדגיש, "ביטוח עושים כשאפשר לא כשצריך". שנית, בדקו את המחיר דרך מחשבון ביטוח הדירה של רשות שוק ההון ואל תתביישו לנהל משא ומתן עם סוכן הביטוח. שלישית, התקשרו לחברים ולבני משפחה וודאו שגם להם יש ביטוח תכולה.

כאשר אסון מתרחש, ההבדל בין משפחה שהופכת לנטל על הקהילה לבין משפחה שמתאוששת במהירות הוא פוליסת ביטוח אחת פשוטה. אל תחכו לאסון הבא.

הכותב הוא יועץ ומרצה לכלכלת המשפחה. לתגובות: [email protected]