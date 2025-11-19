ישראל תקפה אמש באזור מחנה הפליטים הפלסטיני עין אל-חילווה שבצידון. זמן קצר לאחר מכן, אישר דובר צה"ל כי חיל האוויר תקף מחבלים שפעלו במתחם אימונים של חמאס במקום.

"המתחם הצבאי שהותקף שימש את מחבלי ארגון הטרור לאימונים והכשרות כדי לתכנן ולהוציא לפועל מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ומדינת ישראל", מסר. משרד הבריאות של לבנון עדכן כי בתקיפה נהרגו 14 בני אדם וארבעה נפצעו.

באמ"ן עקבו זמן רב אחרי "מתחם האימונים" וחיכו להזדמנות שבה יתרכזו בו עשרות פעילי טרור זוטרים כדי להפציצו. בצה"ל אמרו כי לפני התקיפה "ננקטו צעדים כדי לצמצם את הסיכוי לפגיעה באזרחים, לרבות שימוש בחימוש מדויק, תצפיות מהאוויר ומידע מודיעני נוסף".

בחמאס טענו בתגובה כי "ההאשמות של הצבא הישראלי, שלפיהן המקום המותקף הוא 'מתקן אימונים של התנועה', הן שקר מוחלט ומיועדות להצדיק את הפשע הפלילי ולהסית נגד המחנות והעם הפלסטיני. אין מתקנים צבאיים במחנות הפלסטיניים בלבנון". עוד טענו בארגון הטרור כי "מקום המותקף היה מגרש ספורט פתוח שבו משחקים נערים מהמחנה, והמגרש מוכר לכל התושבים. במקום הייתה קבוצת נערים בעת הפגיעה".