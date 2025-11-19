אחרי שכל החטופים בחיים שבו לחיק אוהביהם, אחרי השבת החלל-חטוף אחרון הגיעה העת לבוא חשבון עם אנשי התועבה.

כדי שמחבלי הנוחבות, אנשי התועבה, שביצעו את טבח שבת שמחת תורה, לא ישתחררו בעסקת החטופים הבאה, כדי שאנשי התועבה לא יהפכו לקדושים מעונים, כדי שאומה שלימה על חטופיה, נרצחיה, נטבחיה, שרופיה, מבותריה, נערפיה, נבזזיה תביט במי שעוללו את הנוראה שבזוועות מקבלים את העונש לו הם ראויים.

כדי שמבקשי רעתה של מדינת ישראל, צמאי הדם וחובבי רצח יהודים במרחבי המזרח התיכון ומחוצה לו, יפנימו כי העם היהודי יבוא חשבון עם אנשי התועבה וסייעניהם, עד האחרון שבהם.

כדי שהאומה היהודית-ישראלית תשלים את הריפוי והשיקום של תוצאות ימי השבר והסער, ימי החורבן, הגיעה העת לבוא חשבון עם אנשי התועבה וסייעניהם.

כדי להשלים את מלאכת אריות האומה, גיבורי ישראל, את מלאכת הפצועים בגוף ובנפש, הגיעה העת להעמיד את אנשי התועבה לדין, מהיר, יעיל וכואב.

זו העת להקמת בית דין מיוחד לשיפוט מהיר ומתן גזרי דין לאנשי התועבה וסייעניהם, לפעול בעוז ובנחישות, בעוצמה ובחכמה, בהתאם לחוקים הבינלאומיים.

זו העת להעמיד לדין את בכירי אנשי התועבה וסייעניהם במשפט ראווה למען יראו וייראו, למען הדורות הבאים של חורשי רעת היהודים והחולמים על הטבעת מדינת ישראל בים והשמדתה.

למען הדורות הבאים של העם היהודי בארץ ובתפוצות, למען ידעו עד דור אחרון כי דם יהודי אינו הפקר.

המשימה הלאומית הזו חשובה מידי כדי שחלילה תהפוך לפארסה, לכן יש לפעול בשום שכל, מיטב המוחות המשפטיים, המומחים הגדולים בארץ ובעולם, חייבים לסכור כל פרצה, לסגור כל סדק, שיכול להוביל לערעור על גזר הדין.

על משרד המשפטים, על זרועותיו, לבחור בקפידה את השופטים אשר ישבו בבית הדין המיוחד, המשימה הלאומית חייבת לגייס את הטובים ביותר.

לקראת העמדת אנשי התועבה וסייעניהם לדין, חובה להכשיר את דעת הקהל של הציבור במדינת ישראל, ליצור מכנה משותף ללא פוזיציה, להזכיר למי ששכח את זוועות טבח שבת שמחת תורה.

חובה להיערך לקראת השיח והתגובות הבינלאומיות, אסור להפקיר את הזירה הבינלאומית, מדינת ישראל חייבת להכין צוותי הסברה בשפות העולם, למגר את עלילות הדם הצפויות ואת הפרופגנדה האנטישמית.

העמדתם לדין של אנשי התועבה וסייעניהם היא חלק ממלחמת הקוממיות שטרם תמה, היא סגירת מעגל מאוחרת, היא מילוי חובה מוסרית לנטבחים, לחללים, לנרצחים, לחטופים, לקהילות החרבות, לגולים בעל כורחם מבתיהם, היא חובה מוסרית לפצועים בגוף ובנפש, ליהודי העולם שהיו תחת מתקפה אנטישמית.

העמדתם לדין של אנשי התועבה וסייעניהם היא שלב נוסף בשיקום ההרתעה של מדינת ישראל, היא מזכירה לכל מי ששכח, לעולם לא עוד, דם יהודי אינו הפקר.

"וְאִם יֶשׁ־צֶדֶק-יוֹפַע מִיָּד!"