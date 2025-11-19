נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר הלילה (רביעי) כי חטופים חללים נוספים הושבו למשפחותיהם בישראל, וטען: "שניים נותרו".

נציין כי מספרם הכולל של החללים החטופים בעזה עומד כיום על שלושה - רס"ל רן גואילי, דרור אור וסונטיסק רינטאלק.

בעבר טראמפ טעה בעניין מספר החטופים המוחזקים בעזה ואף טען בהצהרותיו כי פחות מ-20 מהם חיים - מה שהתברר מאוחר יותר כשגוי עם שחרורם של 20 החטופים החיים בפעימה הראשונה של העסקה הנוכחית.

השליח האמריקאי המיוחד סטיב וויטקוף לבין רב המרצחים ח'ליל אל-ח'יה צפויה להתקיים היום (רביעי) באיסנטבול. הפגישה תסמן הכרה במעמדו של חמאס ותקשה על ישראל. לפי הגורמים, הפגישה הצפויה אמורה לעסוק ב"יום שאחרי" ברצועת עזה.

בראיון ששודר בחודש שעבר בתוכנית "60 דקות", אמר וויטקוף כי הביע תנחומים בפני אל-ח'יה על מותו של בנו בחודש ספטמבר, בתקיפה שבה חיל האוויר הישראלי ירה טילים על מתחם בקטאר שבו התכנסו בכירי חמאס.