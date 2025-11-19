נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, תקף את כתבת רשת ABC מרי ברוס לאחר ששאלה על מוערבותו של יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן בחיסול העיתונאי הסעודי ג'מאל חשוקג'י ועל העיכוב בפרסום תיקי החקירה של ג'פרי אפשטיין.

חשוקג'י כתב בעיתון "וושינגטון פוסט" שהתנגד למשטר בריאד נרצח באוקטובר 2018 על-ידי סוכנים סעודים, אחרי שנכנס לקונסוליה הסעודית באיסטנבול. לפי הדיווחים בטורקיה, הסעודים ביתרו את גופתו והמיסו בחומצה את חלקי הגופה.

ברוס שאלה את הנסיך הסעודי על ממצאי המודיעין האמריקני, שהצביעו על מעורבותו ברצח חשוקג'י בשנת 2018, וכן הפנתה שאלות לטראמפ בנוגע להתנהלות עסקית של בני משפחתו מול סעודיה.

טראמפ כינה את הרשת "פייק ניוז" וגער בכתבת "את לא צריכה להביך את האורח שלנו עם שאלה כזאת". הוא כינה את ברוס "כתבת נוראית" ואיים לבחון את שלילת רישיון השידור של רשת ABC.

"הזכרת מישהו שהיה שנוי במחלוקת בצורה יוצאת דופן. הרבה אנשים לא אהבו את האיש הזה, חשוקג'י. בין אם אהבתם אותו ובין אם לא, דברים קורים. אבל הוא (בן סלמאן) לא ידע שום דבר על כך".

לאחר שכתבת ABC שאלה גם על העיכוב בפרסום חומרי החקירה מתיקי אפשטיין, טראמפ המשיך ותקף: "זו לא השאלה שמפריעה לי, זו הגישה שלך. את כתבת איומה". טראמפ אף טען כי "חדשות כמו שלכם הן מזויפות", והוסיף, "ה-FCC צריך לבדוק את זה. כש-97% מהסיקור שלכם שלילי ואז טראמפ מנצח ב'לנדסלייד' - זה אומר שאתם לא אמינים". יורש העצר הסעודי, מצדו, כינה את מותו של חשוקג'י "טעות גדולה וכואבת".

האלמנה, חנאן אלעטאר חשוקג'י, הגיבה אתמול לפגישה של טראמפ ובן סלמאן בבית הלבן וכתבה ברשת ה-X: "אין שום הצדקה לרצח של בעלי. ג'מאל היה איש טוב, ישר ואמיץ. הרבה אנשים לא הסכימו עם הדעות שלו ועם הרצון שלו לעתונות חופשית. אם יורש העצר אמר שהוא מצטער הוא צריך לפגוש אותי, להתנצל ולפצות אותי על הרצח של בעלי".