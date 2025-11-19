פרסום ראשון: מת"ע אישרה היום (רביעי) את הקמתן של שתי אנטנות סלולריות חדשות: אחת בסמוך ליישוב ברוכין שבשומרון, ואחרת בצומת העוג'ה שבבקעת הירדן.

האנטנה באזור ברוכין צפויה לשפר את איכות הקליטה בכביש 446 וביישובים פדואל, ברוכין, רבבה, קרית נטפים, עלי זהב, לשם וברקן.

האנטנה בצומת העוג'ה תשפיע על הקליטה בכביש 90 וביישובים ייט"ב, מבואות יריחו ונעמה.

מדובר במהלך שמקודם בהובלת שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ובשיתוף פעולה עם שר התקשורת שלמה קרעי.

האישורים ניתנו במסגרת מכרז ממשלתי בהובלת משרד האוצר ובשיתוף משרד התקשורת, הכולל תקציב של 50 מיליון שקלים להקמת תרני תקשורת ביהודה ושומרון.

בניגוד למודל הרגיל, המדינה מממנת את ההקמה ישירות ואינה מסתמכת רק על חברות התקשורת.

בשלב הראשון מוקמים 22 תרנים, ובשלב השני צפויה הקמתם של 25 נוספים. חלק מהאתרים נמצאים בביצוע, אחרים ממתינים להיתרי בנייה נוספים.

במקביל, אתמול פורסם קו כחול חדש באלפי מנשה בהיקף של 140 דונם, המיועד להרחבת היישוב והקמת קריית חינוך.

מדובר בפרויקט ה-19 בקדנציה הנוכחית, כחלק ממהלך במסגרתו הוכרזו מעל 35 אלף דונם כאדמות מדינה.

מספר הפרויקטים וכמות הדונמים מהווה שיא חסר תקדים בהשוואה לשנים האחרונות ועל פי נתוני ארגון השמאל 'שלום עכשיו' הוכרזו יותר אדמות מדינה בקדנציה הנוכחית מאשר בכל העשרים שנים האחרונות.