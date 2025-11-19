גרפיטי מאיים רוסס על בניין רשת 13 ללא קרדיט

בכניסה לבניין רשת 13 בשכונת רמת החייל בתל אביב רוססה הלילה (רביעי) הכתובת: "דם הבוגדים עוד יותר לפרסום".

ברשת 13 וחדשות 13 הביעו זעזוע עמוק מהאירוע ומביטויי האלימות וההפחדה ההולכים ומתרבים כלפי עיתונאים וגופי תקשורת בישראל.

בגוף השידור הדגישו כי מדובר ב"חציית קו אדום נוספת במסגרת גל מתמשך של איומים, הפחדות ופגיעה".

הבוקר תוגש תלונה רשמית במשטרה, בתקווה כי תיפתח חקירה מהירה שתביא לאיתור האחראים.

מרשת 13 נמסר, "עלינו לחקור את האירוע הזה. לאלימות ולאיומים אין מקום בחברה. חילוקי דעות צריכים להיפתר באמצעות דיאלוג והבנה. אנו מגנים את האירוע הזה באופן חד משמעי".