חסיד גור שהדהים את ראשי הישיבות ישיבת מעלה אדומים

לפני שבוע פורסם ביוטיוב תיעוד משיעור שמסר הרב יצחק שילת, ראש ישיבת ההסדר 'ברכת משה' במעלה אדומים, בנושא המתח בין הציבור החרדי לציבור הדתי-לאומי.

השיעור, שנשא את הכותרת "מי הם החרדים?", התמקד בהתפתחותם של הזרמים החרדיים ובחיפוש אחר כיווני פתרון למחלוקות הנוגעות לגיוס.

בתיאור המצורף לשיעור נכתב כי "כבר תקופה ארוכה יש מתחים בנושא הגיוס בין הציבור החרדי לבין המדינה והציבור הדתי לאומי בפרט", וכי במסגרת הדברים יוצגו התהליכים ההיסטוריים והאפשרויות לשינוי הנראים כיום.

במהלך השיעור חשף הרב שילת כי לפני שבועות אחדים התקיים בירושלים כינוס של כל ראשי ישיבות ההסדר. לדבריו, באותו מעמד נשא דברים חסיד גור, והרב שילת ציין, "דיבר בפנינו חסיד גור, שכמובן שאתה לא יכול לטעות בשאלה האם הוא חסיד גור - כי הוא לבוש בדיוק כמו שלבושים בגור, הגרביים צריכים להיות על המכנסיים וכל מיני סימנים אחרים. והבן אדם דיבר כבן אדם רחב אופקים, משכיל, קורא המון דברים, יודע המון דברים, מתעניין, מבין, מגדיר את הדברים, זה היה ממש חוויה".

הזהות של אותו חסיד גור עוררה עניין רב, ובקבוצות החרדיות עלו ניחושים שונים. מבירורים עם גורמים שהשתתפו בכינוס עלה כי מדובר בעורך המוסף התורני של מגזין 'משפחה', ישראל אלתר גרובייס.