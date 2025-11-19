עפר מהשומרון על אדמת פולין ללא קרדיט

בסיום מסע בן שבוע לפולין, פיזרו תלמידי ישיבת אמית ברוכין עפר מהיישוב חומש על אדמת יער זביליטובסקה גורא - המקום המכונה "יער הילדים", בו נרצחו כ-3,700 יהודים, מתוכם כ-800 ילדים.

העפר נלקח על ידי התלמידים מהיישוב חומש, שם ביקרו במסע מקדים לפני הטיסה. את העפר שמרו בתיקיהם, והוא פוזר בטקס סיום המסע מעל בורות ההשמדה ביער, כאות זיכרון וניצחון חיים.

ראש הישיבה הרב אבי שיש, שנשא דברים במהלך הטקס, הדגיש את החיבור בין המקום ממנו נלקח העפר למקום הרצח ההמוני בפולין, ואמר לתלמידים כי בידיהם האפשרות "למלא את הבורות באהבת ישראל, בחיבור לעם ישראל ולארץ ישראל".

הוא הוסיף: "כשנחזור לארץ הקודש, תרימו מבט ותהיו פה לאלה שמסרו נפשם במותם. תהיו אתם מוסרי נפש לחיים גדולים ועמוקים. תהיו גדולים בכל אשר תעשו. תצעקו אחריי בגאון: עם ישראל חי".

ראש מועצת שומרון, יוסי דגן, מסר: "העפר הזה מחומש, מקום שחזר לחיים למרות ניסיון לעוקרו, מונח עכשיו על אדמת הרצח שבה ניסו להשמיד את עמנו. זהו ניצחון החיים על המוות. מול הבורות שנחפרו, אנחנו מציבים אדמה שממנה צומחת התיישבות, אמונה ועם חי. זה מסר אדיר: עם ישראל כאן, מנצח ושב לארצו, חי ובונה את מולדתו".