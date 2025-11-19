העימות הסוער בדיון דוברות הכנסת

עימות חריף נרשם הבוקר (רביעי) בדיון הוועדה לביטחון לאומי של הכנסת, שעסקה בהכנת תיקון לחוק העונשין להטלת עונש מוות למחבלים, לקראת קריאה שנייה ושלישית.

במהלך הדיון התפתחו חילופי דברים בין השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר וחברת הכנסת לימור סון הר מלך, לבין חברי הכנסת עאידה תומא סלימאן וגלעד קריב.

העימות גלש לצעקות, ובסיומו הורחקו הח"כים המעורבים מהוועדה.

השר בן גביר פנה לח"כ תומא סלימאן ואמר, "אני יודע שאת מפחדת שהחוק הזה יוטל על החברים שלך".

לאחר שהורחקה מהדיון צעק לה בערבית 'ברה' (החוצה), והיא השיבה: "אתה תומך טרור".

ח"כ לימור סון הר מלך תקפה גם היא את תומא סלימאן, "תומכת טרור. לכי להלוויות של מחבלים, לשאהידים שלך".

ח"כ גלעד קריב הטיח בבן גביר, "שר הדגדוגים והבקלוות. בתקופה שלך נרצחו הכי הרבה יהודים והכי הרבה הרוגים בתאונות דרכים והכי הרבה נשים. אתה אדם שרשומים על שמו שיאים של דם ישראלי ויהודי שזורם ברחובות. אתם אחראים על הביטחון הלאומי? אתה מוקיון".

השר בן גביר השיב לח"כ קריב, "ד"ש לחבר שלך ברגותי".