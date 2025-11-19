נציגי אכ"א הציגו הבוקר (רביעי) בוועדת המשנה לענייני כוח אדם של ועדת חוץ וביטחון של הכנסת נתון מדאיג לפיו כ-600 אנשי קבע, בהם נגדים מקצועיים וקצינים בכירים, ביקשו להתפטר מצה"ל לפני סוף תקופת הקבע שלהם.

בין אותם מאות אנשי קבע, לפי נציגי צה"ל, "היו בהם שדחינו את פרישתם לאורך המלחמה בגלל נחיצותם, כי פשוט אין להם מחליפים". לדבריהם, "85% מאנשי הקבע בצה"ל בלאו הכי פורשים עד דרגת סגן אלוף".

רח"ט הסגל תא"ל ליאת לשם הוסיפה בדיון: "יש 300 משרתים שביקשו לפרוש מצה"ל ועוד כ-300 בקשות שעדיין שכרגע נעצרו ברמת החיל. ההשפעה היא גם על השאר משרתי הקבע".

ראש מטה אגף כוח האדם תא"ל אמיר ודמני אמר: "יש שחיקה במעמד ובתנאים של אנשי הקבע בכלל המערכים. אנחנו רואים עלייה תלולה אצל משרתי הקבע שמבקשים סיוע נפשי. אנחנו מקדמים קצינים צעירים עם פחות ניסיון ומכניסים אותם לתפקידים של אנשים ותיקים - כדי לסגור את הפערים".

יו"ר ועדת המשנה, ח"כ אלעזר שטרן: "יש משבר עמוק בצה"ל, אין זמן למשחקים של קואליציה ואופוזיציה. קציני הצבא נמצאים במטווח על ידי הקואליציה, שמנסים להתעלם מכך ונותנים מיליארדים למי שלא משרת ולא תורם".