מפלגת דגל התורה עדכנה הבוקר (רביעי) כי קיבלה את אישורם של רבני המפלגה, הרב דב לנדו והרב משה הלל הירש, לקידום חוק הגיוס במסגרת דיוני ועדת החוץ והביטחון של הכנסת.

לצד זאת, נמסר כי ההכרעה הסופית לגבי עמדת המפלגה תתקבל רק לאחר שהצעת החוק המלאה תוגש ותיבחן על ידי הרבנים.

בדגל התורה פנו לציבור תלמידי הישיבות והאברכים בקריאה לחיזוק בלימוד תורה: "דווקא בתקופה זו שאנו זקוקים להרבה סיעתא דשמיא שימשיכו לעסוק בתורה בהיכלי הישיבות והכוללים".

עוד הוסיפו, "אנו סמוכים ובטוחים שבזכות ריבוי לימוד התורה והיצמדות לדעת גדולי התורה שליט"א, נזכה להגדיל תורה ולהאדירה - שזו השמירה הגדולה על עם ישראל כולו".

חוק הגיוס במתכונתו הנוכחית, שאותו מקדם יו"ר ועדת החוץ והביטחון ח"כ בועז ביסמוט, מעורר ביקורת בקרב רבים הטוענים כי מדובר בגרסה מרוככת לעומת זו שקודמה בעבר על ידי ח"כ יולי אדלשטיין.

כעת, למרות אור ירוק ראשוני מהנהגת דגל התורה ודיווחים על תמיכת ש"ס, יקדמו בוועדה את החוק תוך חוסר ודאות לגבי התמיכה החרדית הסופית - ובסיכון פוליטי וציבורי משמעותי.