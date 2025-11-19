הלהקה 'התקווה 6' השיקה הבוקר (רביעי) אלבום עשירי בשם "ויהי אור", תחת ניהולו האמנותי של רביד פלוטניק.

בהפקה מספרים כי העבודה על האלבום החלה באפריל 2023, והחלה כהרפתקה יצירתית של הלהקה עם פלוטניק. סקיצות שירים שנכתבו לאורך השנים עברו עריכה ועיבוד מחודש בהובלתו, והפכו למקבץ שירים מגובש.

עם פרוץ מלחמת "חרבות ברזל", האלבום קיבל תפנית. שירים חדשים שנכתבו בתקופה זו שולבו באלבום, ובהם "גיבורי על", "ויהי אור" ו"מעצב לתקווה".

לצד שירים אלו מופיעים גם קטעים קלילים ומלאי הומור, באווירה המוזיקלית שמזוהה עם הלהקה.

האלבום מתאר מציאות מוזיקלית רבת פנים - טרום מלחמה, בתוך המלחמה, ותוך כמיהה לימים שאחריה. בין השירים נכלל גם שיר בשילוב מילים ביידיש - "א יידישע זינגר".

סולן הלהקה, עמרי גליקמן, כתב הבוקר: "לצד ההתרגשות שלי, אני מודה יש תחושת דאגה. חווית פרידה. כבר איזה שנתיים פלוס שאנחנו בונים/מרכיבים/גונזים/מהנדסים/מדייקים את השירים האלה. נקשרים אליהם חזק ולתהליך עצמו שהוא מדהים. והנה הופ אנחנו מוסרים. ומשם, יש להם מסע עצמאי ודרך חדשה משלהם. אף פעם לא מתרגלים לזה".

בהמשך הודה גליקמן לשותפים לדרך, ובראשם לרביד פלוטניק "על השותפות היצירתית הזורמת, על הצחוקים והחכמה, על ארוחות עם או בלי פחמימה. תודה על ההתמסרות, על הפוקוס, על ההשקעה. תודה אח שלי על יופי של הרפתקה".