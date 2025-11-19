השבוע פורסם לציבור הרחב מכתבם של הרב גבי קדוש, רב גני טל לשבר, והרב יגאל קמינצקי, רב גוש קטיף לשעבר, ובו קריאה להעמקת התודעה הלאומית ביחס לחבל עזה וגוש קטיף.

המכתב פורסם במכוון לקראת שבת פרשת תולדות, בה מוזכרים המקומות גרר וחבל דרום הארץ, המזוהים באופן מסורתי עם אזור גוש קטיף. פרשה זו מהווה את העילה המרכזית לפרסום.

במכתב מציינים הכותבים, "לאחר עשרים שנות גלות מנחלת אבותינו, גוש קטיף יבנה ויכונן, ושנתיים מלחמה עיקשת בעזה, חיילי צבא הגנה לישראל שוב מממשיכים את הציווי האלוקי לאברהם אבינו, 'לך לך... אל הארץ אשר אראך'". הם מזכירים את דרשת חז"ל על הליכתו של אברהם בדרומה של ארץ ישראל ואת התיישבותו של יצחק אבינו באזור גרר, שלדבריהם מזוהה עד היום באזור חאן יונס.

הכותבים מוסיפים כי, "לאורך כל ההיסטוריה מימי התנ"ך ואילך, עזה ובנותיה וגוש קטיף וכל בנותיו, קיבלו את בניה של הארץ הזאת בעליות וירידות של ההתיישבות". לדבריהם, העלאת המודעות לכך "מגדילה את החפץ הפנימי של האומה לעמוד על מעמדה להמשך מפעל ההתיישבות בחבל עזה".

בהמשך מבקשים הרב קדוש והרב קמינצקי מהרבנים והמחנכים, "אנא, פעלו בשיעורים ובדרשות למען הגברת והעמקת התודעה של חבל עזה כארץ ישראל". עוד הם מדגישים כי פרשת תולדות, העוסקת בבארות יצחק ובמפגש עם הפלשתים, מזמינה עיסוק מחודש במשמעות ההתיישבות, "בחבל עזה ובגוש קטיף יבנו ויכוננו". הם מסיימים בברכה לכל הפועלים "להשבת בנים לגבולם".