בעקבות הפיגוע שאירע אתמול בצומת גוש עציון, בו נרצח תושב קריית ארבע ושלושה נוספים נפצעו, שוחח ראש מועצת אפרת דובי שפלר עם ערוץ 7 ודרש פעולה ביטחונית משמעותית מצד צה"ל.

"לצערנו הרב הטרור היכה אתמול שוב במקום המרכזי של האזור שלנו בצומת גוש עציון", אמר שפלר, "הפעם התוצאות היו קשות עם הרוג תושב קריית ארבע שכולנו מחבקים את תושבי קריית ארבע על האסון הנורא שקרה להם, יחד עם זאת היו שם גם שלושה פצועים, אחת מהם תושבת אפרת שנמצאת במצב קשה בבית חולים, מורדמת ומונשמת וכולנו מתפללים לשלומה”.

שפלר ביקר את הגישה של תגובה סלקטיבית כלפי עזה תוך הכלה ביהודה ושומרון, "האשליה הזאת שאנחנו נתקוף ברצועת עזה וביהודה ושומרון נמשיך להכיל עם כל ההתקפות היומיומיות... עד שלא יביאו שתי אוגדות של צה"ל ויתקפו בצורה מסיבית ויעשו ביהודה ושומרון כמו שעשו ברפיח ובחאן יונס ובסג'עיה - זה לא ייפסק”.

בנוגע לנשק הלא חוקי אמר, "כל לילה צה"ל אוסף עשרים נשקים ואנחנו יודעים שיש עוד עשרות אלפי נשקים לא חוקיים, ובוודאי גם חוקים שמשמשים נגדנו - ראינו את זה בעשרים וחמש השנים האחרונות”.

שפלר דחה את הטענות על "אלימות מתנחלים", "יש כאלה שקשרו את הפיגוע אתמול לאלימות נערי הגבעות, ואני דוחה זאת בשאט נפש... מדובר על כמה כנופיות פשע שמשטרת ישראל לא מטפלת בהם כי אין ריבונות... נערי הגבעות עושים דברים נפלאים בגבעות ביוזמה של שר האוצר בצלאל סמוטריץ".

לדבריו, רבים מהמעורבים באירועי פשיעה מגיעים מחוץ לאזור, "רובם המכריע מחוץ ליהודה ושומרון וזה אנשים שבאו עם כוונות פשע... מדובר בכנופיות פשע, תלונות על רכוש, הטרדות מיניות נגד יהודים, התקפות על עובדי המועצות - זה צריך להיות ברור לחלוטין”.

על הרקע המדיני אמר שפלר, "טרור זה הטרור הערבי, הטרור הערבי הוא זה שמכה בנו יום־יום מאה חמישים שנה", והוסיף התייחסות להסכם עם החמאס, "אפשר את שחרור החטופים, אבל בסעיפים האחרונים התחבאו הסכמות שבשתיקה להקמת מדינת טרור בלב הארץ”.

שפלר הזהיר כי אם לא תוחל ריבונות ביו"ש, תוקם מדינת טרור, "מי שלא יכיל ריבונות על שטחי יהודה ושומרון - בסוף נקבל מדינת טרור".

בהתייחס לפוליטיקה האזורית אמר, "אנחנו תמיד בעד שלום כולל במזרח התיכון ללא תנאים, בדיוק כמו שקרה בהסכמי אברהם... את סעודיה אני משאיר לשר החוץ ולראש הממשלה, אנחנו דואגים ליהודה ושומרון - זה לב הארץ”.

שפלר הוסיף כי השתתף בדיון של ועדת הפנים על טרור סביבתי, וציין: "זה כבר לא סיפור של יהודה ושומרון - זה סיפור של כל מדינת ישראל... הוצגו נתונים על עשרות ומאות לידות שקטות ועל אנשים שנפטרים מהזיהום בשריפות האלה. זהו הטרור הסביבתי שמצטרף לטרור של הנשק החם שאנחנו חווים יותר מדי בזמן האחרון".