ועדת הפנים והגנת הסביבה קיימה היום (רביעי) דיון חירום דחוף בכנסת, על רקע ההיקפים ההולכים וגדלים של זיהום האוויר משריפות פסולת בלתי חוקיות.

יו"ר הוועדה, ח"כ יצחק קרויזר, פתח את הדיון בהצהרה תקיפה בה קשר בין בריאות הציבור לבין חקיקה כלכלית: "הוועדה הזו תעצור כל סעיף שיגיע במסגרת חוק ההסדרים. וכחבר ועדת הכספים אעכב כל סעיף שחשוב לאוצר עד שנפתור את הבעיה יחד. בנושא הזה אין קואליציה ואין אופוזיציה. המאבק שלנו למען אוויר נקי עבור אזרחי מדינת ישראל הוא מחייב, ונילחם בנחישות בטרור הסביבתי."

קרויזר כינה את התופעה "טרור סביבתי" והבהיר כי מדובר בפגיעה מכוונת, המחייבת צעדים דרסטיים מצד המחוקקים - לרבות עיכוב סעיפים בחוק ההסדרים - כדי לחייב את משרד האוצר להקצות משאבים לטיפול מיידי בתופעה.

שלומית שיחור רייכמן, ראשת המועצה האזורית עמק יזרעאל, התריעה בדיון מפני חוסר האונים בשטח, לדבריה, "תושבי עמק יזרעאל סובלים, אנו עדים למספרים גבוהים מאוד של שריפות בכל רחבי המועצה. לצערי כב"ה לא מגיע אם לא מדובר בהצלת חיים דבר שגורם לנזק סביבתי. התוצאה היא ששריפות פסולת קטנות, שגורמות לזיהום חמור אך לא תמיד מסכנות חיי אדם באופן מיידי, נותרות לבעור ולהזיק לסביבה ולאוויר. אנו מודים לגופי האכיפה שפועלים אך זה לא מספיק. אנו צריכים לקבל לידינו את הכלי של משטרה מועצתית ונדע לאכוף ולטפל ולאגם משאבים של כלל הגופים."

ניצן פלג, ראש המועצה האזורית הגליל התחתון, התריע גם הוא: "מדובר באחד האסונות האקולוגיים החמורים ביותר במדינה. צריך לקרוא לילד בשמו - טרור סביבתי. לא פחות. הזיהום הזה לא רק פוגע באוויר, אלא הורס את הקרקעות, המים והמערכת האקולוגית כולה. יש כאן בעלי קרקעות פרטיות, קבלנים, ראשי רשויות שעוצמים עיניים ואף יוזמים בעצמם את שריפות האשפה. צריך כאן מהלך בין משרדי עם יד קשה וברורה."

ח"כ קרויזר חתם את הדיון בהצהרה על פעולה עתידית: לדבריו, בכוונתו לפעול להקמת צוות בין משרדי בהובלת משרד ראש הממשלה, אשר יאחד משאבים מכלל משרדי הממשלה ויילחם ב"טרור הסביבתי" עד למיגור התופעה.