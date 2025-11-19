רבנים בכירים בציונות הדתית פרסמו מכתב תמיכה ברב תמיר גרנות, אביו של סרן אמִתי גרנות ז"ל, בעקבות הקלטה שפורסמה לאחרונה, שבה נשמע הרב יצחק יוסף אומר עליו, "לא יודע אם הוא רב".

במכתבם כתבו הרב איתן איזמן, הרב שמואל אליהו, הרב משה גנץ, הרב דוד חי הכהן והרב מרדכי נגארי כי שמעו בכאב על הפגיעה בכבודו של הרב גרנות, אביו של הקדוש אמיתי הי"ד וראש ישיבת "אורות שאול". לדבריהם, הפגיעה נבעה מחוסר הבנה של הרב יוסף לדבריו של הרב גרנות שנאמרו מתוך כאב ורצון לבירור.

"פגיעה זו, מעבר לחומרת ביזוי תלמידי חכמים המפורשת בדברי חז"ל, נבעה מחוסר הבנה לדבריך שנאמרו מתוך כאב לב אמיתי ורצון לבירור הדברים, ולא מתוך כוונה חלילה להתרסה". בהמשך הוסיפו כי, "הייתה בהם חוסר רגישות וכדברי הקב"ה ליעקב אבינו ע"ה שגער ברחל ונאמר לו מפי השי"ת- 'כך עונים את המעוקות?'".

הרבנים חתמו את מכתבם בביטויי הערכה לרב גרנות ולפועלו, וציינו כי הם מברכים את ביתו בנחמת ציון וירושלים ומתפללים להשבת השלום והברכה במחנה ישראל.