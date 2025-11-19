עם פטירתה של הרבנית שרה לנדסברג, אשתו של הרב נח לנדסברג, רב המושב צפריה, שיתף השבוע בנה אברהם תפילה שכתבה לו בתחילת לימודיו בישיבה התיכונית.

מדובר בתפילה אישית ומרגשת להצלחה בלימוד תורה ובעבודת ה'. בין השורות כתבה הרבנית, "יהי רצון מלפניך ה' אלוקי ואלוקי אבותי, שתרחם עלי ותחונן אותי בלמוד תורה ותכוון לבבי באהבה לאהבה וליראה את שמך לשקוד בתורתך הקדושה".

בהמשך התפילה ביקשה להסיר את כל המכשולים בלימוד ולסייע בריכוז, והוסיפה, "ותעזור לי תמיד ללמוד לשמוע ולהבין ושאהיה קשה לאבד ולשכוח את הנלמד. כי אתה שומע תפלת כל פה. ומבין ומביט לרחשי לב".

במילות הסיום כתבה הרבנית, "כך אזכרה גם לכבוד הורי. ולא יתחלל שמך - שכל מעשי יהיו לשם שמים. והצלחתי תמיד תתקבל בענווה גדולה כי הכל ממך".