טיקטוק חשפה הבוקר (רביעי) סדרת חידושים בתחום השקיפות, הבינה המלאכותית, ניהול זמן והרווחה הדיגיטלית של המשתמשים, לצד נתונים חדשים על פעילות האכיפה נגד תכנים קיצוניים.

במרכז העדכון: כלי סימון מתקדם לתכנים שנוצרו באמצעות בינה מלאכותית, אזור חדש לניהול זמן ושיפור רווחת המשתמשים, ודו"ח הסרה רחב היקף נגד רשתות הפצת שנאה ואלימות.

לטובת זיהוי תוכן שנוצר ב-AI, הטמיעה טיקטוק טכנולוגיית C2PA - תיוג מטא-דאטה בתוך תוכן - שסימנה עד כה מעל 1.3 מיליארד סרטונים. בקרוב תצטרף שכבת סימון בלתי-נראה (Watermark) שנועדה לזהות תכני AI גם כשהם נערכים ומועלים מחדש.

בנוסף, תתווסף לאפליקציה אפשרות שליטה במידת החשיפה לתכני בינה מלאכותית בפיד, דרך פיצ'ר "ניהול נושאים". לצד זאת, הוכרזה קרן של 2 מיליון דולר ליצירת תוכן חינוכי סביב שימוש אחראי ב-AI.

באפליקציה יושק גם אזור חדש בשם "זמן ורווחה", שיחליף את עמוד הגבלת זמן המסך, ויכלול כלים כמו מחולל צלילים מרגיעים, תרגולי נשימה, יומן משפטי חיזוק ומשימות לרווחה דיגיטלית מאוזנת.

במישור האכיפה, טיקטוק הודיעה כי במחצית הראשונה של השנה הוסרו למעלה מ-6.5 מיליון סרטונים שהכילו תוכן קיצוני - מתוכם 99% הוסרו עוד לפני שקיבלו דיווח, ו-94% בתוך פחות מ-24 שעות.

עד כה זוהו והוסרו 17 רשתות של חשבונות שתיאמו ביניהם הפצה של שנאה, הסתה או תמיכה בפיגועים, ואלו כללו יחד למעלה מ-920 חשבונות. החברה ממשיכה לעקוב אחר ניסיונות לשחזר את הפעילות ולסכלה.

לטובת זיהוי ביקורתי של תכנים בעייתיים, טיקטוק גם מרחיבה משאבים חינוכיים באפליקציה, ופועלת בשיתוף פעולה עם גורמי אכיפה ומומחים מהתעשייה.