שני מכתבים שכתבו בשנות השמונים גדולי התורה הרב אהרן יהודה לייב שטיינמן והרב אלעזר מנחם שך, מבהירים את עמדת ההנהגה החרדית באשר לדחיית גיוס לבני ישיבות.

השניים מדגישים כי דיחוי אפשרי אך ורק למי שלומד תורה באופן מלא ואינו עוסק בשום דבר אחר.

במכתב שנכתב בב' באלול תשמ"ג (1983), ציין הרב שטיינמן באופן מפורש, "אני הח"מ מצהיר בזה שלא אוציא מתחת ידי אישור תלמיד, בקשר לדחיית גיוס רק לזה אשר אינו עוסק בשום דבר אחר פרט ללימודיו בישיבה ותורתו אומנתו, בכבוד רב, אהרן יודא ליב שטינמן".

מכתב נוסף, שכתב הרב שך בשנת 1980, כולל ניסוח דומה ואף חמור יותר. "המפורסמות אינן צריכות ראיה כי הזכות שנתנה לבן ישיבה ליהנות מדחיית גיוסו מהצבא היא אך ורק בתנאי שתהא 'תורתו אומנותו' ולא יעסוק בשום עסק חומרי הן בזמני הישיבה והן מחוצה להם", כתב.

הרב שך הוסיף קריאה ברורה לראשי הישיבות לפעול באחריות יתרה בנושא זה, וכתב, "הננו פונים בקריאה גדולה לראשי הישיבות ומבקשים להקפיד הקפדה יתירה שח"ו לא תצא תקלה מתחת ידם, ורק תלמידים שתורתם אומנותם כנ"ל יאושרו על ידם בקשר לדחיית גיוסם. הם ולא אלה שאין עטרה זו הולמתם".