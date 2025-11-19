דיון מיוחד צפוי להתקיים מחר (חמישי) בוועדת המשנה של ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כאשר הסוגיה בה יידונו חברי הכנסת היא כניסתו של בשר טרף לישראל דרך הרשות הפלסטינית, והחשש מהגדלת מעגל הייבוא הטרף לרש"פ. על כך שוחחנו עם מנהל המחקר בארגון 'כושרות' שיזם את הדיון, תומר בן צבי.

"חוק בשר ומוצריו מחייב שכל הבשר שנכנס לארץ יהיה בשר כשר, כלומר עם תעודת כשרות מהרבנות הראשית. במסגרת הסכמי אוסלו פתחו מסלול נוסף דרך משרד הכלכלה לכניסת בשר טרף שמיועד לרש"פ. הבשר מגיע לנמל, הוא לא מקבל תעודת כשרות אבל מקבל אישור נקודתי ממשרד הכלכלה, ומשם הוא נכנס לרש"פ", מתמצת בן צבי את הרקע למציאות העגומה שהתבררה מאוחר יותר.

"דו"ח מבקר המדינה מצא שיש הרבה זליגה. מדברים על 57-58 אחוז מהבשר שמגיע במסלול הטרף אבל לא מגיע לרש"פ אלא עוצר במקומות אחרים ומשם יכול להגיע למסעדות כשרות או לא כשרות ולמקומות נוספים", אומר בן צבי ומציין כי "מדובר בבשר הרבה יותר זול מבשר כשר ולכן גורמים שונים מכניסים אותו בצורה כזו או אחרת למקומות שהוא לא אמור להיות בהם בשטחי מדינת ישראל".

הדיון יתקיים בוועדת החוץ והביטחון בשל אחריותה של ועדת המשנה לענייני יהודה ושומרון בראשות חבר הכנסת צבי סוכות, ועדה שהיא האחראית למתרחש בשטחי יהודה ושומרון ולהתנהלות מול הרש"פ. "אם הבשר זולג יתכן שצריך להקטין את הכמות או לפקח על הכמות. צריך למצוא פתרון כי כיום אף אחד לא מפקח על הבשר מאיפה הוא בא ולאן הוא הולך". למעשה אומר בן צבי השוואת תעודת המשלוח בכניסה לשטחי הרש"פ היא זו שמגלה שיש פער של 44 אחוזים בין הכמות שהגיעה לנמל לזו שהגיעה לידיהם, כלומר שמעל מחצית הסחורה נלקחה בדרך ופוזרה ברחבי המדינה, בניגוד לחוק.

אם לא די בכך, מסתבר שבאחרונה שיגר המתפ"ש לרב הראשי, הרב קלמן בר, מכתב ובו הוא מבקש להגדיל את כמות הבשר שיגיע לרש"פ במסלול נוסף, מסלול של בשר שחוט שעדיין לא עבר המלחה, כך שאינו מיועד לציבור היהודי, אבל הוא יוכל לעבור את הדרישה החוקית במכס ולמעשה ייכנס "בדרך המלך", כלשונו של בן צבי. המשמעות היא שבעוד ההיגיון אמור להוביל למסקנה שיש להקטין את כמות הבשר הנכנסת לרש"פ, המתפ"ש מבקש דווקא להגדיל אותה, למרות שפחות ממחצית הכמות מגיעה לרש"פ.

בן צבי מעיר ומציין כי הרש"פ עצמה אינה מבקשת מאה אחוזים מהכמות המותרת על פי הסכמי אוסלו, אלא מסתפקת בשבעים אחוזים מהכמות, מה שמחזק את התמיהה אודות הסיבות שמביאות את המתפ"ש לבקש הגדלה נוספת של הכמות.

בן צבי מציין כי החששות העולים מההתנהלות, חששות שיתכן ונגועים בפלילים, הם אלה שיידונו בדיון המיוחד בועדה בראשות חבר הכנסת סוכות. "הוא מזמין את המתפ"ש ואת הנוגעים בדבר כדי שיתנו תשובות. אנחנו מדינת חוק ולא יתכן שיהיו כאן מסלולים עוקפים וחוסר פיקוח. הצרכן בקצה צריך לדעת שיש מישהו ששומר על החוק שמונע כניסת בשר לא כשר".

כמו המתפ"ש גם אנשי משרד הכלכלה יצטרכו להשיב לשאלות העולות מהפרשה. בן צבי מסביר כי דרוש מענה אודות מה שנראה כלחץ של אינטרסנטים שונים. "יכול להיות שאור השמש יעצור את המחדל הזה ויגרום להם לומר שצריך עוד תקני פיקוח כדי לוודא שהבשר יגיע ליעדו ולא יזלוג בדרך וגם לא תילקח כל הסמכות מידי הרבנות הראשית דרך המסלול העוקף שבו יהיה בשר לא כשר עם אישורים".

עוד מציין בן צבי ומעיר כי הפרשה מלמדת גם על חשיבות קיומם של משגיחי כשרות מהרשות המקומית בה מצוי בית העסק, מה שמאפשר פיקוח על תעודות המשלוח, וידוא אותנטיות החותמת שעל הבשר ואישור הכמויות שמתקבלות.