בבית משפט השלום בירושלים נפתח משפטו של השייח' עכראמה סאברי, בעבר המופתי של ירושלים והדרשן הראשי במסגד אל אקצה, בחשד לעבירות הסתה.

על העבירות בהן נחשד השייח' ועל השייח' עצמו שוחחנו עם מאור צמח, יו"ר 'לך ירושלים'.

"מדובר בדמות שמלווה את ירושלים בעשרים השנים האחרונות. מדובר בדמות מאוד דתית ומשמעותית, עומד בראש המועצה האיסלאמית העליונה באל אקצה. אדם מקובל מאוד על רבים מתושבי ירושלים. בעבר הוא היה המופתי של ירושלים אבל אבו מאזן ראה בו אדם קיצוני מדי שיכול להפריע לרש"פ, ולכן לפני מספר שנים הוא הזיז אותו הצידה ומינה אדם אחר שגם הוא תומך טרור".

ממשיך צמח ומספר כי במהלך ימי האינתיפאדה השנייה תמך סאברי בפיגועי הטרור וההתאבדות. "אחד משיאי הקמפיין שלו לתמיכה באותם מחבלים היה איסוף כספים לשיקום המשפחות של המחבלים ושיקום הרס הבתים של המחבלים שיצאו ממזרח ירושלים. הוא אסף כוח במזרח ירושלים ובתנועה האיסלאמית בישראל והפך לדמות מאוד משמעותית גם בקרב ערביי ישראל. היום הוא נחשב לשלוחה של ארדואן וההערכה שלנו היא שדרכו עוברים כספים מארדואן למזרח ירושלים".

צמח מספר על מפגשים קבועים של עכראמה סאברי עם המנהיג הטורקי, מה שאולי קורה גם לדיפלומטים ישראלים כאלה ואחרים, אך כאשר מדובר במנהיג טורקי שתפס עמדה קיצונית ביותר נגד ישראל לאורך ימי המלחמה הדבר צריך להילקח בחשבון.

"לפני 4-5 שנים היה פיגוע כשנרצחה חיילת מג"ב במחסום שועפת. עכראמה סאברי הגיע למשפחת המחבל ודיבר על מעלתו הנשגבה והעליונה של השהיד ושאם היינו יודעים את מעלתו היינו כולנו שאהידים", מספר צמח על אחד הציטוטים עליהם מתקיים משפטו של השייח', ציטוטים המוכיחים את עמדתו תומכת הטרור.

"הרבה שנים לקח לפרקליטות להגיש כתב אישום נגדו, וחלפו עוד שנים עד שהמשפט נפתח. היום משחקים על זה שהוא מבוגר, ולבית המשפט הוא הגיע כשהוא על כסא גלגלים עם ילדים, נכדים ופעילים בדמות של סבא טוב, אבל הוא ממשיכו של מחולל קמפיין 'אל אקצה בסכנה', המופתי חאג' אמין אל חוסייני. גם הוא משתמש במשפט הזה, יודע מתי נכון להפעיל את הקמפיין הזה ומתי לא, הוא שהוביל במסגרת הזו את מחאת המגנומטרים ואת המהומות שראינו בהר הבית עד חרבות ברזל".

צמח מדגיש בדבריו את המשמעות של דברי הסתה כאשר הם מגיעים מפיו של אדם הזוכה להערכה דתית רבה בקרב ערביי ירושלים וישראל כולה, וזאת בשעה בה דווקא בשל מעמדו הוא עשוי למצוא את עצמו מקבל הנחות משפטיות כאלה ואחרות. "הוא צריך לשלם את המחיר למרות גילו, אם בהגלייה לעזה ואם בישיבה במאסר, למען יראו וייראו".