יו"ר הוועדה לביטחון לאומי, ח"כ צביקה פוגל, יגיע ביום ראשון הקרוב לצפת לסיור חירום בעקבות היעלמותה של הילדה היימנוט קסאו בת התשע שנראתה לאחרונה ב-25 בפברואר 2024.

הסיור מתקיים ביוזמת צגה מלכו ונאור שירי, שפועלים להרחבת ההתגייסות הציבורית והמערכתית. כחלק מהמהלך, תצטרף לפעילות גם יחידת חילוץ גולן שתתוגבר בשטח.

פוגל צפוי לבחון מקרוב את התקדמות החיפושים, לעמוד על אופן הפעלת הכוחות ולהעריך אילו צעדים נוספים נדרשים לצורך איתורה של קסאו. לפי גורמים המעורים בפרטים, מדובר בחלק בלתי נפרד מהמעורבות הפרלמנטרית שמוביל פוגל בטיפול בנושא נעדרים בישראל.

ב־25 בפברואר קיים פוגל דיון מיוחד בוועדה לביטחון לאומי, שעסק בכשלים בטיפול באירועי נעדרים - בכלל זה תיאום לקוי בין גופים, ציוד לא מספק והעדר מערך מתכלל. בהמשך לכך, ב־30 ביוני 2025, קידם הצעת חוק להסדרת מערך חיפוש לאומי, שעברה בקריאה ראשונה.

ביקורו של פוגל בצפת נועד גם לבחון האם הפתרונות שהוצעו בדיוני הוועדה ובחקיקה החדשה באים לידי יישום בשטח. הוא צפוי לקבל סקירה מקצועית, לעבור בנקודות מפתח ולבחון את רמת התיאום בין הגורמים המעורבים.

לפי מקורביו, "פוגל רואה במקרה המשך ישיר לעבודה שהוביל בוועדה במהלך השנה. מבחינתו, אירועי נעדרים אינם יכולים להתנהל על בסיס אלתורים, והמעורבות הפרלמנטרית בשטח היא חלק בלתי־נפרד מהשינוי שהוא מבקש להוביל".