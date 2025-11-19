הישיבה במצפה יריחו הוקמה על ידי הרב שבתי סבתו לפני למעלה מ-30 שנה, בברכתם ובשליחותם של גדולי ישראל, מרנן, הרב אברהם שפירא זצ"ל, והרב מרדכי אליהו זצ"ל, שגם כיהן כנשיא הישיבה.

באירוע מיוחד שהתקיים בישיבה פנה הרב אליהו לקהל וביקש מהם להיות שותפים לעשייה של הרב סבתו, ולתרום לישיבה.

הצטרפו לקריאה של הרב אליהו תרמו עכשיו לישיבת מצפה יריחו למען עמו באהבה.

מאז אותם ימים התעצמה הישיבה בסייעתא דשמיא מופלאה, והצמיחה מקרבה 7 גרעינים תורניים, עשרות רבני קהילות ויישובים, ראשי ישיבות, דיינים היושבים על מדין, מאות מחנכים, בהם: ראשי מדרשות ואולפנות, ואלפי בוגרים שמשתלבים ומשפיעים בכל מערכות המדינה, בגופי הביטחון, בתקשורת, באקדמיה, בכלכלה ובעשייה הציבורית כל אלו למען עמו באהבה. מהפכה אמיתית בעם ישראל.

הישיבה יוצאת בימים אלה לקמפיין גיוס המונים, וקוראת לכם להצטרף לקריאה הנרגשת של הראשון לציון הרב מרדכי אליהו זצ"ל, ולהיות שותפים יחד איתה במהפכה, להיות שותפים בלימוד התורה של בחורי ואברכי הישיבה, להיות שותפים בעשייה האדירה לחזק את הזהות היהודית של עם ישראל ומדינת ישראל.

הרב מרדכי אליהו: "אני רוצה לברך את כבוד ראש הישיבה, אני יודע שהוא עמל הרבה, יגע הרבה, טורח הרבה, הן בעניין לימוד, שקידה, לתת מרץ לאברכים ולתלמידי הישיבה, הן בעניין לחנך את התלמידים גם אלו שלא נמצאים כאן אלא בכל רחבי הארץ והעולם. הרב סבתו נמצא כאן במצפה ירחו, אבל מצודתו פרוסה בכל רחבי הארץ.

ואני רוצה לפנות לתורמים גם מי שנמצא כאן וגם מי שלא נמצא כאן, תאפשרו לרב סבתו להמשיך ללמוד וללמד, את הגשמיות אתם תטפלו, אתם תעשו. הוא לא צריך לטפל בדברים האלה. 'כי שפתי כהן ישמרו דעת, ותורה יבקשו מפיהו', התורה לבקש ממנו.

ואמרתי את זה פעם ואני חוזר ואומר, 'כי מלאך ה' צבאות הוא', כי זה רק מקצת שבחו. מה זה מלאך ה' צבאות? כל הרבנים רוצים עוד ללמוד, רוצים לכתוב עוד פסק, ללמוד עוד הלכה, ועוד לכתוב, ועוד. מלאך אוהב לתת, לעשות לאחרים.

אז את הגשמיות, טלו אתם הנדיבים, והתורה, והרוחניות, ימשיך הרב לעשות. ויהי רצון שנזכה לראות את הרב ככהן גדול בבית המקדש".

הרב מרדכי אליהו זצ"ל בביקור בישיבה עם הרב שבתי סבתו צילום: ישיבת מצפה יריחו

חזון הישיבה כפי שקבע הרב סבתו הוא: 'ללמוד על מנת ללמד'. להעמיד תלמידי חכמים גדולים, ובני תורה, עובדי ה', בעלי מידות טובות, אוהבי עם ישראל וארץ ישראל, חלוצים הפועלים למען תקומת עם ישראל בארצו.

הישיבה דוגלת בחיים של שליחות, עם אהבה ומסירות גדולה לעם ישראל, לא לשמור את התורה שלמדת לעצמך, אלא 'ללמוד על מנת ללמד', במשך השנים שולחת הישיבה את בוגריה ותלמידיה לפעול ולהשפיע בכל מקום בו יהיו למען עמו באהבה.

כיום עומד בראשות הישיבה הגבוהה הרב יצחק סבתו לצד אביו הרב שבתי שליט"א, ולומדים בה, כ-200 בחורים ואברכים, כן ירבו, (המתגוררים בישוב ושותפים לעשייה החינוכית במקום ובאזור כולו), אשר מתמסרים ללימוד המיוחד לאור תורת ארץ ישראל, סוגיות בעיון בגמרא מחד, ויסודות אמונות מעמיקים מאידך. בנוסף לכ300 תלמידים אשר לומדים בישיבה התיכונית, אלה הם מנהיגי עם ישראל הבאים, והישיבה זקוקה לשותפים כדי להמשיך ולהצמיח אותם.

כדי להבטיח את המשך הצמיחה של הישיבה לעוד רבבות בית ישראל, ולצורך שיפוץ וחידוש בית המדרש, ישיבת מצפה יריחו יוצאת לקמפיין גיוס המונים גדול.

"למען עמו באהבה" - המשמעות העמוקה: זהו אינו רק שם קמפיין, זוהי תמצית החזון של הישיבה. התורה שנלמדת בישיבה היא תורת ארץ ישראל המחייבת יציאה מהכוח אל הפועל.

"למען עמו" - המהות. הישיבה מחוברת לעם ישראל, ומחנכת את התלמידים להשפיע על עם ישראל בכל התחומים - "ללמוד על מנת ללמד". "באהבה" - הדרך. מתוך אהבת עם ישראל הבוערת בלב, מפיצים תלמידי הישיבה ובוגריה את התורה בדרכי נועם ומאור פנים, ומחברים אותה לחיים בבריאות טבעית וגדלות מוחין.

כעת נשאר לנו רק להבטיח ששורש העץ ימשיך לינוק מים חיים, כדי שכל ענפיו יוכלו להמשיך להאיר את ישראל. זו ההזדמנות שלך לקחת חלק ולהיות שותפים במפעל הגדול של ישיבת מצפה יריחו!

מרן ראש הישיבה הרב שבתי סבתו: "זכינו כאן, בישיבה, לגדל דורות רבים של תלמידים ובוגרים שמשפיעים בכל מקום. ואנחנו רוצים להגדיל את הקרייה החינוכית, שיהיה בה עוד בתי מדרש. כדי להרחיב את ההשפעה, כדי להרחיב את הקשר עם כל עם ישראל. בואו תהיו איתנו, וביחד נזכה לברכה גדולה בכל מעשה ידנו, שעם ישראל יתברך בכם - ובכל מה שאנחנו עושים".

בית המדרש המיוחד של הישיבה הגבוהה במצפה יריחו. צילום: ישיבת מצפה יריחו

בישיבה במצפה יריחו לא מסתפקים רק בישיבה גבוהה ובישיבה תיכונית, ובנוסף ל-7 הגרעינים התורניים שיצאו מהישיבה, ולעשרות רבני הקהילות שפועלים בכל רחבי הארץ, לישיבה מוסדות נוספים. בראשם תנועת 'למען עמו באהבה - מאירים את ישראל', אשר בראשה עומד ראש הישיבה הגבוהה הרב יצחק סבתו. התנועה פועלת להעצים את ההשפעה הרוחנית בעם ישראל, ולחבר באהבה את מדינת ישראל לשורשיה העמוקים. בנוסף הקימה הישיבה את מכון והלכת בדרכיו, מתוך מטרה לפתח את עולם המידות והערכים ברוח תורת ארץ ישראל מתוך בריאות וטבעיות וגדלות המוחין.

במהלך השנים זכו מפעלי הישיבה להכרה ולתמיכה של גדולי ישראל, אשר קראו לציבור לסייע ולתמוך בעשייה הקדושה של הישיבה. ביניהם: הרב מרדכי אליהו, הרב חיים דרוקמן זכר צדיקים לברכה, הראשון לציון הרב שלמה עמר שליט"א , הרב דוב ליאור שליט"א, הרב יעקב שפירא ראש ישיבה מרכז הרב, הרב שמואל אליהו חבר מועצת הרבנות הראשית, ועוד רבים. ובין בוגרי הישיבה וראשי הישיבות ניתן למצוא את הרב ראובן ששון, הרב יצחק סבתו, הרב דוד אמיתי, הרב רעי פרץ, ועוד.

הרב הרב יהושע שפירא: "זכיתי ללמוד וללמד בישיבה מספר שנים, יצאו משם גרעינים תורנים ועשרות רבני קהילות ברחבי הארץ, בוגרי הישיבה שינו את כל מפת התקשורת של מדינת ישראל, ואשרי מי שזוכה להשתתף בכל עניין שהישיבה קשורה בו".

ראש הישיבה הגבוהה הרב יצחק סבתו באירוע המיוחד לציון 30 שנה לישיבה הגבוהה צילום: יצחק שוקרון

לפני מספר שנים, הקימה הישיבה שלוחה לישיבה התיכונית ברחובות. ופתחה 5 מכונים להפצת תורה בישראל לעשרות ומאות אלפים, הוצאת ספרים מבית הישיבה, וכן פעילות ועשייה ענפה בעולם הדיינות הצומחת מתורת הישיבה: כולל דיינות, בי"ד לממונות אשר דן במאות תיקים בשנים האחרונות וגם הוא חלק ממהפכת תורת ארץ ישראל, בית הוראה לממונות, ודיינים מכהנים.

ועוד היד נטויה לטובה להרבות תורה במגוון דרכים לכל עם ישראל. מתוך החזון הגדול שמעם ישראל יאיר האור לעולם כולו כדבר ה' בפי ישעיהו: "וְהָלְכוּ עַמִּים רַבִּים וְאָמְרוּ לְכוּ וְנַעֲלֶה אֶל הַר ה' אֶל בֵּית אֱלֹהֵי יַעֲקֹב וְיֹרֵנוּ מִדְּרָכָיו וְנֵלְכָה בְּאֹרְחֹתָיו כִּי מִצִּיּוֹן תֵּצֵא תוֹרָה וּדְבַר ה' מִירוּשָׁלִָם".

הרב שמואל אליהו: "מאז דברי מר אבא זצ"ל ועד היום עברו שנים רבות. אז היו הדברים בגדר חזון ועתה הם מתרחשים בפועל. היום אנחנו רואים 'עין בעין' את העוצמה שהישיבה יודעת ליצור ולהשפיע על רוח העם. וזה צריך להניע את השותפות שלנו עם הישיבה. משה רבינו יורד מהר סיני מה הוא אומר לעם ישראל? תתחילו לפתוח את הכיסים, את הארנקים, אנחנו רוצים להקים משכן שתשרה עליו שכינה. ואחרי ההצלחות הגדולות של הישיבה, התביעה מאתנו היא פי כמה וכמה יותר גדולה, אנחנו יודעים היום שכל שקל, כל תרומה שניתנת לישיבה מביאה איתה את הגאולה בפועל ממש".

