ח"כ צבי סוכות הגיע אמש (שלישי) לביקור בשוהם בעקבות תלונות תושבים על עשן כבד שפוגע באיכות חייהם.

על פי דיווחי המועצה, מקור התופעה הוא בשריפות פסולת שמבצעים תושבים בכפר נעלין, הגורמות לענני עשן שמגיעים ישירות לבתי היישוב.

במהלך פגישה עם ראש המועצה דפנה רבינוביץ ומנכ"לית המועצה דינה פרומוביץ, קיבל סוכות סקירה מקיפה על הדיווחים המצטברים ועל הפגיעה המתמשכת בשגרת החיים של משפחות רבות.

רבינוביץ תיארה בפניו את עומק הפגיעה בחיי היומיום ואמרה כי מדובר בתופעה מתמשכת שמתרחשת כמעט מדי ערב. פרומוביץ הוסיפה כי המועצה עוקבת אחרי האירועים ומרכזת תיעוד של מקרים שבהם העשן מכסה חלקים גדולים מהיישוב.

עם סיום הפגישה הבהיר סוכות כי אין בכוונתו להסתפק בדיווחים בלבד. בליווי ראש המועצה הגיע לנקודת מפגש מאובטחת ושם המתין לו רכב ממוגן שהוכן מראש. כח צבאי משמעותי ליווה את ח"כ סוכות ויו"ר המועצה כדי לאפשר כניסה ישירה לאתר הפסולת בנעלין שבו מתבצעות השריפות.

במהלך הסיור במקום צפו השניים בערמות פסולת גדולות שנפרשו על פני שטח רחב. בחלק מהמוקדים נראתה בעירה פעילה שפלטה עשן סמיך שעל פי גורמי המועצה הוא זה שמגיע ישירות לשוהם.

סוכות אמר בשטח כי המצב שנחשף לעיניו אינו יכול להימשך. לדבריו הוא יכנס ביום בחמישי הבא דיון ייעודי בכנסת בוועדה בראשותו בנושא, וידרוש מהרשויות האחראיות טיפול מיידי ומסודר בשריפות הפסולת. סוכות הדגיש כי תושבי שוהם, מודיעין, ראש העין והאזור לא אמורים לחיות תחת ענני עשן חוזרים וכי הוא עוקב באופן הדוק אחרי הפעולות שיבוצעו בשטח.

רבינוביץ הודתה לסוכות על הביקור ועל ההחלטה לרדת לשטח עצמו. היא אמרה כי החשיפה הישירה למוקדי הבעירה חשובה לקידום ההתערבות הנדרשת וכי המועצה מצפה שהדיון שיכנס ח"כ סוכות יביא להתקדמות ממשית בטיפול בתופעה הפוגעת בתושבי האזור כולו זמן רב.