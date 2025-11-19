במרכז דוידוף לסרטן שבמרכז הרפואי בילינסון החלו לאחרונה בייצור עצמאי של תאי CAR-T לטיפול בחולי מיאלומה נפוצה.

מדובר בפריצת דרך שנעשית במעבדות מכון סמואלי למחקר וחדשנות, ומאפשרת נגישות ייחודית לטיפול תאי מהונדס גם עבור חולים שמחלתם עמידה לקווי טיפול קיימים.

שלושת החולים הראשונים טופלו במסגרת מחקר קליני, עברו את ההליך בהצלחה וללא תחלואה חריגה, והשתחררו לביתם כמתוכנן. כעת נערכים במרכז להרחבת המחקר ולטיפול בחולים נוספים.

CAR-T היא טכנולוגיה חדשנית בה מהונדסים תאי T ממערכת החיסון של המטופל כך שיזהו את תאי הסרטן ויתקפו אותם לאחר החזרתם לגוף. מדובר באחת מגישות הטיפול המתקדמות ביותר לממאירויות דם, ובעיקר במקרים שבהם המחלה אינה מגיבה לטיפולים המקובלים.

בישראל מאובחנים מדי שנה כ-550 חולי מיאלומה נפוצה - סרטן של תאי הפלזמה במח העצם. אף שתוחלת החיים השתפרה הודות למגוון טיפולים, עבור חלק מהחולים קיימת עמידות ויש צורך בגישות מתקדמות יותר.

מכון סמואלי, בראשות אבנר פז-צוק, הוקם בשנת 2023 ופועל בסטנדרטים מחמירים לפיתוח טיפולים. את הובלת טכנולוגיית CAR-T במרכז דוידוף מנהלת פרופ' מיכל בסר, בשיתוף פרופ' משה ישורון, ד"ר יוליה וקסמן ופרופ' סלומון שטמר.

ד"ר יוליה וקסמן, מנהלת המרכז למיאלומה נפוצה, מסרה, "התחלנו את הטיפול כחלק ממחקר והתוצאה על סמך התגובה של המחלה במטופלים הראשונים טובה מאוד. זו בשורה משמעותית עבור חולים אלה... הזמינות של הטכנולוגיה החדשנית שמיוצרת בבילינסון, תאפשר לנו לממש מטרה זו".

לדברי פרופ' גל מרקל, מנהל מרכז דוידוף, "הקמנו בזמן קצר יכולת מתקדמת לפיתוח וייצור טיפולים מקוריים בטכנולוגיות חדשניות... בקרוב נתקדם לפיתוח, ייצור וטיפול בטכנולוגיית CAR-T גם להתמודדות עם גידולים מוצקים כגון סרטן כבד וריאה, ובהמשך אף לטיפול במחלות אוטואימוניות".