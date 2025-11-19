רפ"ק מאור גורן על ההברחה דוברות המשטרה

בפעילות משולבת של היחידה הארצית לחקירות פשיעה חמורה ובינלאומית בלהב 433, שירות הביטחון הכללי וצה"ל, נחשפה בחודש האחרון תשתית להברחת אמצעי לחימה מגבול סוריה לישראל.

במהלך הפעילות נעצרו מספר ישראלים תושבי הצפון, ביניהם חמישה חיילים בסדיר ובמילואים, וכן מספר אזרחים סורים, בחשד למעורבותם בהברחת נשק מסוגים שונים מסוריה דרך אזור הכפר חצ'ר הסמוך לגבול רמת הגולן.

מן החקירה עלה כי חיילי צה"ל המעורבים ניצלו את מעברם בגבול והעבירו לתוך שטח ישראל אמצעי לחימה שונים, אשר הועברו לאחר מכן לגורמים פליליים תושבי הצפון.

אחד המעורבים המרכזיים הוא איאד חלבי, בן 45 מהכפר ירכא, רס"ר בחטיבה הפועלת בגזרה הצפונית.

עוד עלה כי ימים ספורים לפני שנעצרו, ניסתה התשתית להבריח נשק בהיקף חריג שכלל חומרי נפץ, טילי RPG, רובי סער ותחמושת רבה.

במהלך פעילות לילית של צה"ל בדרום סוריה בחודש שעבר, אותרו עשרות אמצעי לחימה ונעצרו שלושה חשודים סורים, שהועברו לחקירת שב"כ ויאחב"ל.

מהחקירה עלה כי הנשק שנתפס נועד להגיע לידי ראמי אבו שאח, בן 49 תושב שפרעם, שהיה בקשר עם רואד אלבאסר, בן 25 תושב סוריה, אשר לפי החשד מעורב בסחר בנשק בהיקפים גדולים.

מחר (חמישי), בתום חקירתם, צפויה הפרקליטות להגיש כתבי אישום חמורים נגד כלל המעורבים, כל אחד לפי חלקו.