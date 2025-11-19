131 שנים מאוחר מדי הועלה אלפרד דרייפוס בדרגה.

על החלטה ומשמעותה בימים אלה בהם צרפת מצויה בעיצומו של מאבק דיפלומטי נגד ישראל, שוחחנו עם מאיר חביב, בעבר חבר הפרלמנט הצרפתי.

"תמיד עדיף מאוחר מאף פעם", פותח חביב ומזכיר כי מהפרשה הכאובה והעגומה של משפט דרייפוס יצא דבר חיובי אחד בלבד, והוא המודעות של העיתונאי שהגיע מאוסטריה, תיאודור הרצל, לבעיית האנטישמיות, מה שהוביל לשינוי הדרמטי של השאיפה למדינה יהודית.

"דרייפוס ישב 12 שנים קשור בשרשראות באי השדים בקצה העולם, למרות שהוא היה זכאי לגמרי, ונשאר יהודי זקוף. מדובר היה באדם מוכשר מאוד, קצין שיצא מבית הספר הגבוה ביותר לקצינים בצרפת. הוא היה היהודי היחיד שם, וכנראה בעיניהם זה היה יהודי אחד יותר מדי", אומר חביב ומזכיר כי דרייפוס אמנם זוכה מעוון הבגידה שהודבק לו והוחזר לשורות הצבא, אך במשך כל עשרות שנים שחלפו מאז לא תוקן העוול.

"הייתי רוצה שיעלו אותו בדרגה מיד כשהוא הוחזר לצבא, אבל זה לא קרה. קשה להגיד למה זה קורה עכשיו. מי שיזם את זה הוא חברפרלמנט, ראש ממשלה לשעבר, חצי יהודי, גבריאל אטאל, אבל זה לא מוריד את העוול האיום ונורא שקיים היום בצרפת", אומר חביב ומזכיר את החרם שהתקיים בפעם הרביעית על התעשיות הביטחוניות הישראליות, חרם שהופסק בעקבות מאבקו של חביב עצמו שפעל מול הנשיא הצרפתי, מקרון, שהגיב לפנייתו בהודעה 'מאיר, פתרתי את הבעיה'. "לא ציפיתי לזה, אבל בפעם הזו הצלחתי והודו לי כמה מהחברות הישראליות, אבל למה מחרימים חברות ישראליות, למה לא נותנים למדינה היהודית היחידה בעולם לחיות, למה מקרון אומר שההיסטוריה היא שתחליט אם יש רצח עם בעזה כשאין שום רצח עם ומדינת ישראל מגנה על עצמה? מעדיפים את היהודים בלי יכולת להתגונן".

"הרבה בהיסטוריה אמרו שקיבלנו את מדינת ישראל בגלל השואה, אבל זה לא נכון. הציונות קיימת אלפיים שנה של תפילות לחזור לציון ולבנות את ירושלים, וכך בכל חתונה ובברכת המזון, אבל אם הייתה מדינת ישראל לא הייתה שואה, ולכן האנטישמיים רוצים למחוק את המדינה הזו. הם לא מסתכלים על קונגו, סודאן, סוריה או כל מדינה אחרת שבהן מיליוני הרוגים. 'נו ג'וז, נו ניוז...'".

לשאלתנו אם ההחלטה על העלאתו של דרייפוס בדרגה תשנה משהו ביחס הרחוב הצרפתי ליהודים או לדרייפוס, אומר חביב כי למעשה הנושא אינו מדובר בצרפת, על אף שההחלטה התקבלה ברוב מוחץ בפרלמנט. "זה לא מונע מהשמאל הקיצוני שעשה ברית עם הסוציאליסטים, תנועת השלטון של מקרון, לשנוא את ישראל", הוא אומר ורואה בכך את הסיבה לכישלונו שלו בבחירות. "הייתה ברית של השמאל עם מקרון לחסום את מאיר חביב בגלל שהוא קרוב לציונות וחבר של נתניהו".

ובאשר לשינוי ההכרעה במשפט דרייפוס אומר חביב: "זה טוב לצאצאים של הגנרל דרייפוס, אז הוא היה קולונל והיום הוא גנרל. זה סמלי ויש לזה חשיבות, אבל זה הגיע מאוחר מדי. זה היה צריך להיות כשהוא היה חי. זה היה מוריד לו קצת מהכאב אחרי 12 שנים באי השדים בתנאים שלא ברור איך הוא שרד אותם. לפחות הנינים שלו והעם היהודי רואים את זה, אבל זה לא מספיק".

כיום, אומר חביב, "אין מקום ליהודים בצרפת. תוקפים זמרים, אינטלקטואלים ורבנים יהודים. זו בעיה לצרפת כולה ולא רק ליהודים כשצועקים 'מוות לישראל' ו'מוות ליהודים'. דגל פלשתין בפרלמנט הצרפתי, קראו לי חזיר, שזו הקללה הקשה ביותר כלפי יהודים מאז ימי הביניים. התחושה מאוד מדאיגה עבור היהודים, אבל האור הוא שיש את מדינת ישראל דמוקרטית וחזקה שניצחה את המלחמה הזו עם הכאב על החללים".

"הייתי מצפה מצרפת לתמו בצדק ובדמוקטיה, במדינה היחידה שהיא 25 אלף קילומטר, גודל שאי אפשר לראות אותו אבל עבור רבים זה יותר מדי", אומר חביב המספר על תמיכה שהוא מקבל ברחוב הצרפתי מהעם שפונה אליו ורבים מהם מביעים בפניו תמיכה בישראל והבנה למשמעות התפשטות האיסלאם הקיצוני בצרפת".

עוד הוא מספר על סקר חדש שממנו עלה כי 57 אחוז מהצעירים המוסלמים בצרפת מעדיפים את השריעה על פני החוקה הצרפתית. "הצעירים הופכים ליותר ויותר קיצתוניים, הרבה יותר מההורים שלהם. צרפת צריכה להתעורר באיזשהו שלב".