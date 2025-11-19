היוצר והזמר מאיר ישראל משיק בימים אלה סינגל חדש בשם "ואולי", אותו כתב והלחין בעצמו.

מדובר בשיר אישי שנולד מתוך חוויות אישיות של כאב, אובדן ותקווה - וכולל שיתוף פעולה יוצא דופן עם אחיו, דניאל לוגסי, מפקד בגדוד נצח יהודה.

עוד באותו נושא: ביום קצין ביטחון, בערב יוצר מוסיקה

דניאל, שלחם עם חייליו ברצועת עזה ואיבד שם את סגנו, סרן ישראל יודקין הי"ד, חזר לביקור קצר בבית לאחר כחודש של לחימה.

"באותה שבת אני ודניאל ישבנו אצל ההורים", מספר מאיר, "וראיתי את העצב העצום בעיניים שלו, בשתיקה, רק בעיניים. ומצד שני - את העוצמה והרצון להמשיך להילחם בכל הכוח".

מאיר, ששירת בעצמו באותו גדוד, סיים לאחרונה סבב מילואים בג'נין. את השיר החדש בחר לבצע יחד עם אחיו, בקולות ש"חותכים את השמיים", כלשונו.

"זהו שיר של תקווה של שני לוחמים עם אש בעיניים", מסכם מאיר, "כאב ואובדן לצד תקווה ורוח, ממש כמו שאנחנו - עם ישראל!".